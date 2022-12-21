強烈大陸冷氣團再降低溫 周五寒流接力下探7度一路冷到耶誕節

下一波寒流即將到來，不少民眾已經買好禦寒用品，也有一些人還在物色保暖好物，日前有位網友抱怨「葉片式電暖氣到底暖在哪？」認為暖房效果慢，又會耗電，直言「是不是電子垃圾？」不過多數人反駁「歐洲用葉片式電暖氣很久了，這種暖房效果最舒服，又很耐用」。

2022-12-21 17:32