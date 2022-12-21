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強烈大陸冷氣團再降低溫 周五寒流接力下探7度一路冷到耶誕節
中央氣象局表示，明天強烈大陸冷氣團影響，17縣市發布低溫特報，明天清晨北部平地將下探9.5度，3000公尺以上高山路面有結凍可能，中南部日夜溫差大，周五(23日)更強寒流等級冷空氣將接續影響到周日(25日)，最低溫下探7度，但明起至周日全台各地皆為乾冷，多為晴到多雲天氣。
氣象局今天傍晚至明天針對新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣發布低溫特報。
氣象局表示，今天強烈大陸冷氣團一路影響到明天，明天清晨中部以北、東北部最低溫為10、11度，南部、花東地區低溫來到12至13度；新竹、苗栗空曠地區清晨達9.5度，山區如合歡山可達-3度、阿里山1度，3000公尺以上高山路面有結凍可能。
氣象局指出，周五(23日)更強寒流等級冷空氣將接續影響到周日(25日)，預計周六、周日清晨北部降至9度、中南部受輻射冷卻影響約為10度、花東地區約12度；嘉義以北、宜蘭空曠地區則約7、8度。
氣象局也說，今天到周日寒流來襲都是屬於乾冷，白天太陽照射，多是晴到多雲天氣，僅東半部沿海、恆春半島有零星短暫降雨。
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