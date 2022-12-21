快訊

我國雙價疫苗只買莫德納不買BNT 台大醫曝將碰2問題

性工作者22年前慘遭殺害 凶手被警帶到現場心虛認了：她嫌我太短

遭郭台銘回嗆「朽木為官」 薛瑞元稱對這處訝異：沒什麼好再回應

處方藥速糖淨溶離度不合格 回收39萬顆

中央社／ 台北21日電

食藥署今天公布，血糖控制用處方藥「速糖淨持續性藥效錠60毫克」，溶離度試驗不合格，釋出劑量不足恐影響藥效，將於112年2月13日前回收共2批、39萬顆。

根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，瑩碩生技醫藥股份有限公司的「速糖淨持續性藥效錠60毫克Kludone MR Tablets 60mg」，批號210379、210380，接獲藥品不良通報，啟動回收。

這個藥品主成分為GLICLAZIDE，用於經飲食、運動及體重控制後，仍無法達到適當的血糖控制的成人非胰島素依賴型糖尿病（Type 2）。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿下午接受媒體聯訪時表示，廠商在進行持續安定性試驗時，溶離度試驗結果未能符合規格，釋出劑量不如預期，恐影響藥效，已要求廠商於112年2月13日前，回收共2批、39萬顆。

傅淑卿表示，同劑型、同含量藥品市占率約67%，去年健保申報量約687萬顆，目前仍有其他2張以上許可證，經評估應該不會有缺藥狀況。

食藥署提醒，勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

食藥署

延伸閱讀

食藥署戳破臍帶血迷思 善用5天審閱期冷靜評估

美國芬太尼氾濫 2022年查緝量足讓全民致命

逸達癌藥利多 業績進補

中國不回應食品業者未過原因 薛瑞元：造成天威難測的狀況

相關新聞

強烈大陸冷氣團再降低溫 周五寒流接力下探7度一路冷到耶誕節

中央氣象局表示，明天強烈大陸冷氣團影響，17縣市發布低溫特報，明天清晨北部平地將下探9.5度，3000公尺以上高山路面有...

冷氣團影響嚴防10度低溫 國健署籲長者「慢熱起穿行」

中央氣象局氣象預報顯示，今日起至12月25日，台灣受強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫明顯偏低，氣溫只有約10度左右。國健...

汐東捷運躺政院半年卡在這爭點 交長：最慢春節前核定

捷運汐東線送至行政院半年遲未核定，立法委員賴品妤今於立法院交通委員會質詢表示，目前主要爭點為樟樹灣站至汐止區公所站（與基...

冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

明日就是農曆二十四節氣中的「冬至」，吃湯圓、薑母鴨都是民眾喜愛的進補方式。湯圓由糯米製成，食用過多恐造成腸胃負擔，藥師建...

市占逾六成 糖尿病藥速糖淨溶離度超標39萬顆下架回收

食藥署今日下午發布第二級藥品回收警示，由「瑩碩生技醫藥股份有限公司」生產的「速糖淨持續性藥效錠60毫克 Kludone ...

寒流來襲他吐嘈「葉片式電暖氣哪有暖？」 網反駁：2優點歐洲人愛用

下一波寒流即將到來，不少民眾已經買好禦寒用品，也有一些人還在物色保暖好物，日前有位網友抱怨「葉片式電暖氣到底暖在哪？」認為暖房效果慢，又會耗電，直言「是不是電子垃圾？」不過多數人反駁「歐洲用葉片式電暖氣很久了，這種暖房效果最舒服，又很耐用」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。