處方藥速糖淨溶離度不合格 回收39萬顆
食藥署今天公布，血糖控制用處方藥「速糖淨持續性藥效錠60毫克」，溶離度試驗不合格，釋出劑量不足恐影響藥效，將於112年2月13日前回收共2批、39萬顆。
根據衛生福利部食品藥物管理署公布藥品回收訊息，瑩碩生技醫藥股份有限公司的「速糖淨持續性藥效錠60毫克Kludone MR Tablets 60mg」，批號210379、210380，接獲藥品不良通報，啟動回收。
這個藥品主成分為GLICLAZIDE，用於經飲食、運動及體重控制後，仍無法達到適當的血糖控制的成人非胰島素依賴型糖尿病（Type 2）。
食藥署品質監督管理組科長傅淑卿下午接受媒體聯訪時表示，廠商在進行持續安定性試驗時，溶離度試驗結果未能符合規格，釋出劑量不如預期，恐影響藥效，已要求廠商於112年2月13日前，回收共2批、39萬顆。
傅淑卿表示，同劑型、同含量藥品市占率約67%，去年健保申報量約687萬顆，目前仍有其他2張以上許可證，經評估應該不會有缺藥狀況。
食藥署提醒，勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。
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