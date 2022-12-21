生命再延長恐不再是夢 基隆長庚基因改造小鼠延壽10％

「呷百二」是許多民眾祝賀長輩的賀詞，延年益壽是部分人類追求的目標。基隆長庚研究團隊改造小鼠造血幹細胞「轉錄因子KLF1」建立小鼠模型，經過十年的研究發現，普通的小鼠與基因改造小鼠的壽命相比，基因改造小鼠平均壽命增加10％，最長壽可以增加高達30％。該研究成果已於今年九月刊登在國際期刊「先進科學」（ADVANCED SCIENCE）中。

根據聯合國公布2019年全球平均壽命約為73歲，基隆長庚醫院社區醫學科研究中心研究員徐于喬表示，基隆長庚研究團隊發現，小鼠的造血幹細胞中，有一個造血轉錄因子「KLF1」，該因子是紅血球生成的調控因子，團隊運用基因工程技術把KLF1的第74個氨基酸離氨酸，改造成「精氨酸」（KLF1K74R）。

徐于喬表示，基因改造後的小鼠，經過長時間的觀察，發現發生癌症的機率低，且分析免疫細胞的數量CD8+ T細胞和自然殺手T細胞有顯著提升。研究團隊為了確認基因改造小鼠對於抗癌的效果，團隊輸注基因改造小鼠的淋巴細胞，協助罹癌小鼠做細胞治療，結果發現罹癌小鼠因此提升以及延長存活壽命。

再者，研究團隊繼續針對基因改造小鼠的「衰老狀態」進行研究觀察，發現隨著年齡增長，基因改造小鼠的老化生理指標，如外表、毛色、脫毛，體重、肌力變化等，都與普通小鼠有顯著差異。像是莫里斯水迷宮試驗，年紀較長的基因改造小鼠的空間學習和記憶能力，同樣年老的普通小鼠維持更好。

其餘老化後常見的疾病，心臟、血管、腎臟、肝臟等功能，基因改造小鼠在這些器官的衰退狀況下，都沒有明顯的變化，老化發生機率遠低於普通小鼠。

基隆長庚醫院院長賴旗俊表示，近年有多項應用基因編輯技術的人類基因療法，被美國食藥局（FDA）核准通過，並應用於臨床治療基因缺損的疾病，基隆長庚研究團隊透過基因改造，研究出健康長壽的小鼠動物模型，未來可以進一步了解老化分子與細胞基礎，於轉譯醫學的應用也能作為開發抗衰老治療的平台，提供未來對抗老化的參考方式之一。