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冷氣團影響嚴防10度低溫 國健署籲長者「慢熱起穿行」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
中央氣象局氣象預報顯示，今起至12月25日台灣受強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫明顯偏低，國健署提醒民眾應做好保暖。記者葉信菉／攝影
中央氣象局氣象預報顯示，今起至12月25日台灣受強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫明顯偏低，國健署提醒民眾應做好保暖。記者葉信菉／攝影

中央氣象局氣象預報顯示，今日起至12月25日，台灣受強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫明顯偏低，氣溫只有約10度左右。國健署長吳昭軍提醒，民眾外出時或從事戶外活動，需穿著禦寒衣物，要注意頭頸部、四肢末端保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子，也可採用洋蔥式穿法。此外清晨起床時，長者應掌握「慢、熱、起、穿、行」，不要過於急促。

吳昭軍表示，冬季期間夜間、清晨溫度較低，長者身體對於溫度變化反應較不敏銳，建議長者晚上睡覺前，要先備妥保暖衣物在床邊，可隨手取得，無論半夜起床上廁所、或是早上起床時，要記得先在床上活動一下四肢，或進行伸展等暖身，促進身體血液循環，起身後先坐在床邊，添加衣物保暖，接著再慢慢地下床，起床後活動也不要過於急促，並補充溫開水以暖和身體。

吳昭軍提醒，民眾在室內保暖，應維持適當空氣流通，飲食可多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘，並避免大吃大喝、情緒起伏太大，此外也避免飯後或酒後立即泡湯，尤其經醫師囑咐為高危險群，不宜單獨泡湯，水溫勿超過40度，建議飯後2小時再泡湯。此外有抽菸、酗酒、肥胖、慢性病和心血管疾病者，應避免較冷時段外出運動，建議運動前要充分熱身，保有肌肉彈性，避免發生運動傷害。

吳昭軍指出，有慢性疾病者應按時服藥，穩定情緒，並定期測量血糖、血壓等數據，外出時應隨身攜帶健保卡、緊急用藥。若身旁有人出現不舒服，包括胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心血管疾病症狀，可請對方執行「微笑、舉手、說你好」辨識是否腦中風，若出現任一徵兆，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

保暖 冷氣團 國健署

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