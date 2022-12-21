汐東捷運躺政院半年卡在這爭點 交長：最慢春節前核定

捷運汐東線送至行政院半年遲未核定，立法委員賴品妤今於立法院交通委員會質詢表示，目前主要爭點為樟樹灣站至汐止區公所站（與基隆捷運共用車站及軌道部分）經費如何分擔。交通部長王國材指出，共用的98.47億元經費在基隆捷運核定前確定由新北市政府先代墊，全案以年底前核定為目標，最晚不會超過農曆年前。

賴品妤表示，交通部10月13日將汐東捷運計畫陳報行政院，但計畫至今仍在國發會審議。根據國發會表示，目前尚未核定的主要爭點為汐東線的樟樹灣站至汐止區公所站（與基隆捷運共用車站及軌道部分），其經費98.47億元如何分攤、由誰先行承諾代墊款項？北北基三個地方政府對此尚未有結論。

賴品妤指出，行政院8月承諾加碼經費好不容易讓進度大躍進，交通部至今還無法有效協調新北市政府承諾分攤剩餘的經費，造成核定進度卡關，她非常不滿意交通部的態度。

王國材表示，他昨天已與行政院秘書長李孟諺討論出共識，汐東捷運計畫會在擬定但書後於近日核定，汐東線與基隆捷運共用部分的98.47億元經費，在基隆捷運尚未核定前由新北市政府先代墊。他也承諾，將朝向以年底前核定為目標，至遲不會超過農曆年前。

賴品妤表示，基隆捷運連接五堵、汐止到南港展覽館，而汐東線連接東湖、社后地區到汐止，唯有基隆捷運搭配汐東捷運才能將路網效益最大化，汐止人已經盼望捷運20多年，核定進度沒有再拖延的空間。