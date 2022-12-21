寒流來襲他吐嘈「葉片式電暖氣哪有暖？」 網反駁：2優點歐洲人愛用

下一波寒流即將到來，不少民眾已經買好禦寒用品，也有一些人還在物色保暖好物，日前有位網友抱怨「葉片式電暖氣到底暖在哪？」認為暖房效果慢，又會耗電，直言「是不是電子垃圾？」不過多數人反駁「歐洲用葉片式電暖氣很久了，這種暖房效果最舒服，又很耐用」。

一名網友在PTT發文表示，網路上很多人說葉片式電暖氣適合大坪數房子，結果他買來之後發現「暖房效果慢又耗電」，不僅暖房效果不佳，還根本不會溫暖，因此他吐嘈「只有耗電是真的吧？葉片式電暖氣是不是電子垃圾？比他有用的暖氣一堆吧？」

對此，許多人反而認為「我覺得很暖，這種應該是適合小坪數，用葉片加熱空氣，如果房間太大會暖很慢」、「葉片式是歐洲用很久的暖房方式，就是長時間暖房在用的，設備也耐用可以用幾十年，其他移動式加熱的很難那樣長時間開，哪裡垃圾了？」、「葉片式的暖房效果是最舒服的」、「我家葉片式電暖氣用超過20年，超溫暖」、「葉片用久比較不傷皮膚」、「葉片式有好好保養可以用50年以上沒問題」。

不過也有人認同原PO觀點，指出「在台灣葉片式是垃圾沒錯，沒有存在價值」、「冷暖器機的暖氣比較快速吧，葉片式對流效果差，暖房效果就是慢」、「如果是租屋族要用，還不如裝冷暖空調比較快」。