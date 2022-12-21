孕期糖尿病兒童神經缺損風險倍增 婦產醫籲2方面要努力

糖尿病一直都是母嬰健康的大威脅，可能影響雙方一輩子。今下午剛刊出的最新大規模回溯本土研究顯示，相較無糖尿病的孕婦，孕期有糖尿病，孩子有較高風險罹患多種神經發育疾病，以第一型糖尿病對神經發育疾患的影響最大，其次依序是第二型糖尿病、妊娠糖尿病(GDM)。婦產科醫學會秘書長黄建霈補充，除了神經發育障礙，這些孩子也有較高風險胎死腹中，長大後肥胖或罹患三高的風險也比別人高。

台灣去年才開始補助GDM篩檢、給付所需的血糖試紙，約每5名產婦就1人篩檢異常。參與研究的成大醫學院婦產科教授郭保麟表示，照護品質還有努力空間，建議提供跨科照護門診，並將備孕相關衛教知識納入國民教育。糖尿病衛教學會理事長王治元贊成慢性病教育扎根，唯建議整合門診勿以疾病冠名，以免標籤化產婦。黄建霈則透露，醫學會正與相關部門研議將GDM納入現行糖尿病整合照護計畫。

今下午4時正式公開於《發育醫學和兒童神經病學》國際期刊的這份研究，由成功大學醫學院婦產部、精神部、小兒部與公衛系合作完成。郭保麟表示，共分析2004到2008年間出生87.7萬人的健保資料和出生登記。當時GDM篩檢要自費，87.7萬人當中有9萬人的母親懷孕時被診斷GDM(約占10%)，8749人有第二型糖尿病(1%)，338人有第一型糖尿病(0.04%)，其餘無糖尿病。

研究者分析這87.7萬人從出生到2015年底的健康資料，經校正母親年齡、懷孕年齡、出生年、兒童性別、家庭收入、都市化程度、高血壓病史、早產這8項可能的干擾因子後，分析被診斷6項神經認知疾患與孕期罹患3種糖尿病的相關性。郭保麟表示，這應該是東亞國家第一個全面分析母親罹患多種類糖尿病和子代發生多種神經發育疾病相關性的研究。

結果顯示，第一型糖尿病對神經發展障礙的影響最大，與智能障礙(2.69倍)、癲癇(1.43倍)、發展遲緩風險增加顯著相關。郭保麟提醒，要注意第一型糖尿病人數很少，統計數據波動較大，另有小兒神經學家提醒，台灣發展遲緩診斷有模糊空間，應小心解讀。至於第二型糖尿病，與智能障礙(1.58倍)、腦性麻痺(1.5倍)、癲癇(1.43倍)、過動症(1.29倍)、自閉症(1.28倍)、發展遲緩有關；妊娠糖尿病(GDM)則與自閉症(1.14倍)、過動症(1.17倍)、發展遲緩有關。

郭保麟表示，第一型糖尿病從小就要治療，懷孕前就知道，GDM定義是懷孕第20周以後診斷糖尿病，如果20周之前發現，就會歸類為第二型糖尿病。臨床上很多媽媽雖然被診斷為GDM，但當中很有不少人是孕前就有糖尿病，只是自己不知道。孕前體重過重、有多囊卵巢的孕婦，罹患GDM的風險較高，但也有一些人找不到任何風險因子，還是發生GDM，可說還沒有明確的風險因子和預防方法，「營養均衡、規律運動、不放縱飲食」理論上都有幫忙，但證據還不強。

孕婦的糖尿病如何影響胎兒神經發育？關鍵就在胎盤。「胎盤長得不好會影響胎兒的一切，」郭保麟說，胎盤負責供應胎兒養分、帶走胎兒代謝廢物，是血流豐富的組織，糖尿病會引起血管病變，造成胎盤型態異常、發炎，這就可能導致胎兒神經發育的缺損，因為糖尿病對於腦部發育的影響是廣泛、沒有專一性的，所以多種疾病可以同時存在，例如同時有自閉症、過動症、發展遲緩，就很常見。

郭保麟說，通常只有少數飯前血糖過高者、病情較嚴重的產婦需要打胰島素，大部分都僅需接受營養師指導、做好飲食控制。不過由於孕婦的血糖標準比一般人嚴格不少，很不容易達標，若能推動GDM的跨科整合照護，多科專業團隊一起幫助產婦，可望更有助於血糖達標。這次研究的限制，除了沒有考慮藥物治療因素，也沒有控制病情控制程度、孕期生活飲食型態、孕前與孕期的肥胖程度等潛在干擾因素，這是健保資料庫本身的限制。