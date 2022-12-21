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冬至進補要注意 3類人最好別碰薑母鴨

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
黃儀絜提醒，風濕性感冒民眾，以及經期、孕期女子應避免吃薑母鴨。圖／藥師公會提供
黃儀絜提醒，風濕性感冒民眾，以及經期、孕期女子應避免吃薑母鴨。圖／藥師公會提供

明日就是農曆二十四節氣中的「冬至」，吃湯圓薑母鴨都是民眾喜愛的進補方式。湯圓由糯米製成，食用過多恐造成腸胃負擔，藥師建議，可將「中藥材」加入湯圓中，若購買市售湯圓也可以麥芽等具甜味的中藥替代紅糖，減少糖份的攝取，過節同時也能兼顧健康。

今年冬至氣溫將非常寒冷，台灣民眾都會吃上一碗湯圓應景，更有許多湯圓商家一年只限定在冬至檔期販售，冬至吃湯圓長一歲的習俗，讓親友們的過節日氣氛增添許多。

藥師公會中藥發展委員會副主委王儀絜指出，民眾多半購買市售湯圓回家煮，根據營養師的計算，1顆包餡的芝麻湯圓相當於10顆小湯圓的熱量，吃了4粒芝麻湯圓約等於吃進一碗白飯的熱量，因此，若吃了一碗湯圓，當天吃的飯量可以相對降低一些，避免過多的熱量攝取。

飲用甜湯時，糖分的攝取更是不可避免，不過高血糖的民眾要特別注意。王儀絜建議，「羅漢果、麥芽」都是相當好的代糖，不僅對於常見的長新冠後遺症「咳、喘」有舒緩的效果，天氣冷支氣管敏感的人也相當適合服用；因此，煮湯圓的時候就可以替代紅糖的添加，利用麥芽「消積食」的特性，減低糯米對於腸胃道的影響，同時又能夠健脾胃。

王儀絜說明，羅漢果中的羅漢果醣苷屬於甜味劑，能提供甜味又不影響血糖波動，天然代糖可減少吃醣類攝取的負擔，更有清熱潤肺、止咳功能；比例上以2公升的水為例，可加入10公克麥芽、20公克羅漢果，打碎後裝入過濾紙袋與湯圓一併熬煮。

若是親子在家過冬至，一同手作湯圓。王儀絜則提供一劑「妙方」，可在糯米糰中加入「茯苓、芡實、蓮子和山藥」磨製而成的四神粉，不僅可以稍微降低黏牙問題，還能助消化。

冬至進補中不可或缺的薑母鴨，濃濃的酒香搭上麻油爆香過的湯頭，喝上一口讓人暖到脾胃。不過，王儀絜提醒，市售的薑母鴨中多配有「黃耆、桂枝、花椒、丁香」等燥熱的藥材，風熱型感冒民眾應避免食用，避免喉嚨痛、黃鼻涕、黃痰等不適的發炎症狀加劇。

黃儀絜指出，當歸、川芎或是老薑及酒，皆有活血溫經作用，麻油則有刺激子宮收縮作用，恐造成女性經期出血量大增，應避免過量攝取；同時，孕期的女子也要注意不可多食，尤其酒類應該盡量不碰。

王儀絜建議，煮湯圓的比例上，以2公升的水為例，可加入10公克麥芽、20公克羅漢果，打碎後裝入過濾紙袋與湯圓一併熬煮。圖／藥師公會提供
王儀絜建議，煮湯圓的比例上，以2公升的水為例，可加入10公克麥芽、20公克羅漢果，打碎後裝入過濾紙袋與湯圓一併熬煮。圖／藥師公會提供

湯圓 冬至 薑母鴨

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