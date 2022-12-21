大師兄領軍 味全龍球星伴300身障兒一圓棒球夢

由台灣幼兒棒球聯盟協會所舉辦第五屆「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」於上周日(18日)熱鬧登場，300多位的「挑戰者」身障球員和陪伴的「Buddy」們不畏寒冷齊聚天母棒球場，味全龍球員則擔任公益大使，由大師兄林智勝領軍，一同響應支持身障兒童公益棒球賽，為挑戰者們加油。

為讓更多身障兒童有機會參與棒球活動，「LLB挑戰者盃身障兒童公益棒球賽」從2018年舉辦第一屆，當時僅有4支參賽隊伍，今年第五屆已經增加到10隊同場競技。連兩年支持比賽的頂新和德文教基金會，除贊助場地，更邀請味全龍球員擔任活動公益大使，由「大師兄」林智勝領軍「十帥」，包括球員郭天信、陳品捷、董秉軒、李展毅、吳俊杰、曹祐齊、楊鈺翔、吳秉恩現身相挺，此外還有小龍女啦啦隊CHOCO、采依、芮妮、練習生小蛙熱舞開場，為寒冷的冬天注入一股熱情。

挑戰者霆霆因腦部白質軟化、肌肉神經協調不佳，說話、肢體動作都很吃力，在準備比賽的兩個月過程中不喊辛苦，被問到為什麼喜歡打棒球？霆霆說，在學校裡沒機會跟別人打棒球，加入希望小太陽隊後交到新朋友，很開心！他很謝謝Buddy、志工，讓他能上場跑壘、揮出屬於自己的全壘打。

「罕見小勇士」的挑戰者萬家小兄弟則是林智勝的粉絲，更視他為棒球啟蒙的偶像，立志要和大師兄一樣，成為棒球界的「明日之星」，他們在記者會上贈與林智勝親筆畫像和簽名球，並說「我們以後會很忙，可能沒時間簽名」，獲得大師兄和嘉賓們的掌聲，現場一片歡樂。

主辦單位台灣幼兒棒球聯盟協會榮譽理事長、也是知名中華職棒總教練的「草總」謝長亨表示，挑戰者盃的精神就是不計較輸贏，是一場「最少限制，最多參與」的棒球比賽，每次看到他們奮力開心地回到本壘，都讓他十分感動！