低溫特報留意路面結冰 台14甲線特定路段不排除管制

中央氣象局今針對17縣市發布低溫特報，公路總局研判12月22日晚間到26日凌晨，2500公尺以上高山道路不排除潮濕路面有結冰情形，26日後高山回溫緩慢，夜間至清晨部分道路仍有結冰機率，若出現結冰狀況，將管制限掛雪鏈車輛通行，或進而預警性封閉。

公路總局表示，台14甲線23K(鳶峰)至41.5K(大禹嶺) 已機動成立緊急應變小組監控守視，依據中央氣象局最新氣象情資調整因應作業，並發布最新路段管制訊息。為避免行經低溫高山路段可能造成身體不適，呼籲用路人隨時評估身體狀態。

公路總局表示，強烈大陸冷氣團或寒流侵襲期間，針對特定路段除增派保全人員巡查回報加強路況資訊，若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈車輛通行，或進而預警性封閉，呼籲民眾密切注意公路訊息。民眾可透過公路總局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電臺、國家公園管理處等了解最新路況。