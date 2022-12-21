智慧化時代到來 下載APP手機也能當健保卡用

智慧化時代到來，未來手機也能當健保卡用！國內各醫療院所推動「虛擬健保卡」，只要以手機下載，就能在醫院看診，不只都會醫院鼓勵民眾使用，高雄偏遠的大旗美地區也鼓吹民眾善用，可省去長輩忘帶健保卡，折返百公里補件等困擾。

近兩年新冠肺炎疫情肆虐，虛擬健保卡也應運而生。民眾前往急診、門診及醫院各科看診，只要用手機下載「全民健康行動快易通APP」，綁定手機完成虛擬健保卡申請，在醫院只要出示QR code就可就醫，疫情間視訊診療也能用。

配合健保署這項智慧化政策，高雄自榮民總醫院等醫學中心，到一般教學醫院、地區醫院，近期都鼓勵民眾使用虛擬健保卡，即使偏遠的高雄大旗美地區，也都響應。旗美地區一名確診新冠肺炎居家隔離中的黃伯伯，向部立旗山醫院申請視訊診療，他將虛擬健保卡授權女兒，還能幫忙領藥。

高市小港醫院日前則邀健保署、市立民生醫院、聯合醫院、建佑醫院、大寮衛生所與鄰近的基層診所，共同辦理一場「虛擬健保卡」分享會，交流資訊設置技術及推廣經驗，反應熱烈。

健保署高屏業務組副組長蔡逸虹表示，民眾辦理虛擬健保卡，即可到醫院看診、繳費，萬一忘記帶健保IC卡也不用擔心，在人工批價櫃檯也可使用虛擬健保卡補卡，免去7日後返院補刷卡的麻煩。

小港醫院院長郭昭宏說，後疫情時代，醫療運作模式不斷改變，就診時使用虛擬健保卡，就醫可保持「零接觸」，適用於偏鄉、居家醫療等場域，小港醫院迄今已協助1500名民眾申請虛擬健保卡，旗山醫院副院長張峻瑋表示，今年9月至12月18日有385人次使用虛擬健保卡。