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6成弱勢兒少不曾擁有課外書 家扶號召「傳愛過好年」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
家扶基金會今公布最新「弱勢兒少閱讀資源與習慣調查」指出，近5成弱勢孩子因環境限制無法取得學習資源，6成不曾擁有屬於自己的書籍。時值歲末年節之際，家扶推出「傳愛過好年」專案，呼籲大眾應援弱勢兒少的學習需求。 記者葉冠妤／攝影
家扶基金會今公布最新「弱勢兒少閱讀資源與習慣調查」指出，近5成弱勢孩子因環境限制無法取得學習資源，6成不曾擁有屬於自己的書籍。時值歲末年節之際，家扶推出「傳愛過好年」專案，呼籲大眾應援弱勢兒少的學習需求。 記者葉冠妤／攝影

家扶基金會今公布最新「弱勢兒少閱讀資源與習慣調查」指出，近8成兒少喜歡閱讀，卻有近5成孩子因環境限制無法取得學習資源，6成不曾擁有屬於自己的書籍，逾9成兒少每學期購書經費不到600元。時值歲末年節之際，家扶推出「傳愛過好年」專案，呼籲大眾捐款應援弱勢兒少的學習需求，給孩子一份珍貴的生命禮物。

家扶調查發現，84.5%的孩子認為閱讀對自己有幫助，但弱勢孩子取得學習資源的方式有限，常以借閱或受贈書籍，然借閱書籍難以即時與重複瀏覽，贈書更難以就興趣與需求自主選擇，有6成孩子不曾有屬於自己的書籍，超過9成每學期可購書的經費不到600元。

家住在新北市瑞芳的小云，雙親都是臨時工，熱愛閱讀的她，都是借閱學校圖書館或教室書櫃的書籍，不曾擁有過自己的課外書，為了加強英文，小云會主動借閱中英對照的書，來提升英文詞彙跟閱讀能力，周六也喜歡參加家扶課輔班，接觸到昆蟲、繪畫、體育等多元的課程內容，珍惜每個得來不易的學習機會。

由於家裡沒有電腦，小云說，疫情遠距教學期間，她跟哥哥只能用爸媽的手機上課，小小螢幕看得吃力，甚至還因此近視。走進書店選購自己喜愛的書籍、擁有一台電腦或平板，對小云來說都是遙不可及的夢。

此外，家扶調查也指出，71.4%家扶孩子會與同儕進行閱讀活動，包含逛書店、圖書館或分享書本的內容等，藉由參與閱讀活動，更瞭解書本的內容、增進人際溝通，及養成閱讀的習慣。由奶奶一手拉拔大的小媗與小晴姐妹，雖然家裡經濟緊縮，但靠著奶奶辛勤工作，讓姐妹過著無虞的生活，愛看書的姑姑更年花萬元買書給兩姐妹，培養她們的閱讀興趣，家裡書櫃滿滿的課外書，姊妹倆也常共讀，或與家人分享書中的有趣內容，兩人成績都很優異，妹妹小晴更獲選模範生及孝悌楷模。

藝人曾寶儀這次擔任家扶「無窮世代計畫-傳愛過好年」愛心大使，她鼓勵孩子，透過閱讀可以打開更多的可能性，也呼籲大人們給孩子一份永恆的生命禮物，讓孩子們知道自己能擁有更多元的選擇，這些都可以從閱讀開始。

家扶基金會執行長周大堯說，弱勢家庭收入微薄，近年疫情及物價上漲所帶來壓力，影響家庭限縮本已微薄的所得，長期負荷更將衝擊弱勢兒少生活與學習，教育是孩子脫貧的重要管道，呼籲各界應援弱勢兒少的學習需求，家扶「無窮世代」募款目標為7000萬，正推動「傳愛過好年」專案，即日起單筆捐款滿2000元，即可獲得由家扶孩子繪製的「好幸福梅森杯」套組，限量2000組。

圖書館

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