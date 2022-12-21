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誤食「水晶寶寶」不斷膨脹 高雄1歲男童險破腸

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導
男童入院X光片有小腸堵塞、脹大情形。圖／高雄長庚醫院提供
男童入院X光片有小腸堵塞、脹大情形。圖／高雄長庚醫院提供

高雄一名1歲男童日前誤食「水晶寶寶」，導致腹脹、嘔吐，緊急送至高雄長庚醫院兒科急診。經X光片及電腦斷層發現，男童右下腹有圓形異物，導致小腸阻塞脹大，歷經2次手術、照胃鏡、食鹽水灌食後，終於順利取出男童腸道內的水晶寶寶，最大尺寸直徑竟接近3公分。男童在住院半個月後，順利康復出院。

高雄長庚醫院近日接到一名小兒急診，1歲男童因誤食水晶寶寶，使得水晶寶寶在腸道內吸水不斷脹大，堵塞腸道，以致腹脹、嘔吐、食不下嚥。

入院X光片發現男童小腸堵塞、脹大；電腦斷層則看見右下腹有疑似水晶寶寶的圓形異物，緊急會診小兒外科醫師蔡逸文進行剖腹探查手術，取出數顆大小不一的水晶寶寶，以及水晶寶寶漲破的殘渣。

第1次手術後，持續密切觀察男童狀況，發現男童仍有腹脹、嘔吐情形，再排1次X光片，發現腹內仍有未取出的水晶寶寶，立即由小兒外科醫師蔡逸文會同兒童胃腸科醫師賴宛孜，安排第2次手術取出水晶寶寶，同時照胃鏡，確認胃、十二指腸等處的水晶寶寶殘餘碎片。

男童在第2次手術後轉至加護病房，以鼻胃管灌食鹽水，運用水晶寶寶遇鈉離子縮小的特性，抑制男童腹內水晶寶寶殘渣繼續脹大，並在3天後，由男童自行解便排出體內殘餘的水晶寶寶碎屑，逐漸恢復食慾與活力，半個月後康復出院。

賴宛孜說，水晶寶寶是「聚丙烯聚合物」，也作為尿布中的吸水成分，吸水力極強，在吸收水分後，大小可以膨脹數倍；小至彈珠大小，大則可以脹到雞蛋尺寸。

水晶寶寶因為顏色鮮艷，以及吸水後會脹大、分裂等特性，很受兒童喜愛。但若誤食，可能讓水晶寶寶在腸道內吸收水分後，脹大堵塞腸道，引起腸道發黑、壞死、缺血、穿孔，甚至引發腹膜炎與敗血性休克，導致死亡。

賴宛孜提醒，家中如果有幼童，應將水晶寶寶這類物品置於高處，或其他避免幼童取得的位置；如果真的不小心或疑似誤食，應盡速送醫，切勿自行於家中以生理食鹽水灌食。

電腦斷層顯示男童右下腹（紅圈處）有疑似水晶寶寶的圓形異物。圖／高雄長庚醫院提供
電腦斷層顯示男童右下腹（紅圈處）有疑似水晶寶寶的圓形異物。圖／高雄長庚醫院提供
水晶寶寶因為顏色鮮艷，以及吸水後會脹大、分裂等特性，很受兒童喜愛。但若誤食，則可能堵塞腸道，引起腸道發黑、壞死、缺血、穿孔，甚至引發腹膜炎與敗血性休克，導致死亡。圖／高雄長庚醫院提供
水晶寶寶因為顏色鮮艷，以及吸水後會脹大、分裂等特性，很受兒童喜愛。但若誤食，則可能堵塞腸道，引起腸道發黑、壞死、缺血、穿孔，甚至引發腹膜炎與敗血性休克，導致死亡。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫師從1歲男童體內取出數顆水晶寶寶，最大直徑將近3公分。圖／高雄長庚醫院提供
高雄長庚醫師從1歲男童體內取出數顆水晶寶寶，最大直徑將近3公分。圖／高雄長庚醫院提供

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