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中捷迎2023 跨年夜延長營運至凌晨2點 元旦6點開車

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運疏運跨年人潮，延長營運時間到凌晨兩點。圖／中捷提供
台中捷運疏運跨年人潮，延長營運時間到凌晨兩點。圖／中捷提供

台中市跨年晚會12月31日晚間7點於中央公園開唱，捷運公司將延長營運時間至1月1日凌晨2點，並增加班次至人潮疏運完畢。中捷表示，市府在捷運市政府站、松竹站設接駁站，免費搭接駁車至會場。

中捷公司表示，為疏運跨年晚會人潮，市府規劃4條免費接駁車路線，其中2個接駁站為捷運市政府站及松竹站，各接駁站往會場的發車時間是12月31日晚間5點至11點半；回程發車時間是晚間10點至隔天凌晨1時30分。

配合跨年晚會接駁，捷運營運時間將延長至隔天凌晨2時，並分階段調整班距，12月31日上午6點至下午4點班距10分鐘、下午4點至隔天凌晨2點班距8分鐘。

中捷指出，市政府站跨年夜末班車離站往北屯總站是凌晨2點18分、往高鐵台中站為凌晨2點17分；松竹站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2點31分、往高鐵台中站為凌晨2點4分發車。當天視現場需求機動調整發車，至人潮疏運完畢為止。

另捷運文華高中站、文心櫻花站距離跨年晚會會場不遠，預期將有民眾搭捷運至這兩站下車再步行至會場，疏運以市政府站、松竹站、文華高中站及文心櫻花站為重點，除加派人力，視人潮啟動管制措施。

跨年疏運收班後，捷運元旦上午6點起為旅客服務，並恢復假日班距，民眾可搭乘捷運至市政府前廣場參加元旦升旗典禮。

跨年晚會 捷運 中捷

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