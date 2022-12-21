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豐坪溪電廠爭議！部落環團北上陳抗 業者突現身爆衝突

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
山里部落青年聯盟與環團今召開「粗糙諮商假同意 世豐電力滾出去」記者會。記者胡瑞玲／攝影
山里部落青年聯盟與環團今召開「粗糙諮商假同意 世豐電力滾出去」記者會。記者胡瑞玲／攝影

世豐電力電廠今年9月正式啟動部落諮商同意投票，但環團認為過程充滿瑕疵、未充分溝通與說明就急促投票，明顯違反原住民族基本法；11月12、13日及12月的表決程序也遭當地民眾質疑有瑕疵。環團今至行政院大門口召開記者會，呼籲世豐應針對居民質疑點清楚說明，並要求政府嚴格把關。

環團表示，「世豐水力電廠」（豐坪溪及其支流水力發電開發計畫）1999年通過環境影響評估；2021年太平部落及山里部落向台北高等行政法院聲請停止執行並裁准；因此，經濟部要求世豐水力電廠踐行部落諮商同意權，才能重新核發施工許可。

山里部落青年聯盟與環團今召開「粗糙諮商假同意 世豐電力滾出去」記者會，呼籲世豐尊重部落、詳細溝通、守護河川。記者會結束後卻出現插曲，世豐電廠的關係企業森崴能源公關經理陳雲上現身，引發騷動，陳雲上稱只是來「打招呼」，但環團認為陳不僅不尊重記者會，更質疑有「摸頭」的意思，高喊「世豐離開」，陳雲上之後也被現場警員請離。

山里部落族人楊情功表示，世豐今年9月3日召開山里部落說明會，但針對族人提出的多項疑慮，僅說將研擬並以書面答覆或於下次會議說明，但此後再無召開任何會議與回覆，今年11月13日就與卓溪鄉公所進行諮商同意投票，程序草率令人錯愕，世豐更在表決前夕捐2輛中型巴士，質疑鄉公所中立立場。

發起環團連署「拒絕世豐水力電廠，讓豐坪溪繼續奔流」的台灣河溪網秘書長鄒明軒指出，世豐使用10年前的環差報告、20年前的開發方案，忽略對豐坪溪水文環境現況的理解、近10年的極端氣候現象，以及在地部落與國內社群對溪流保育的重視。

鄒明軒也認為，堰體的興建將會造成下游溪床乾凅甚至斷流，破壞河川自然營力與土沙運移的平衡，除阻斷水域生物的遷徙移動，造成棲地嚴重劣化，也徒增河川管理的負擔。

原住民族青年陣線的Savungaz Balincinan指出，世豐從選址、環評、工程規畫到諮商同意條件，從未徵詢部落意見；山里部落青年聯盟馬思穎Sayun.Riyung表示，世豐從2005年至2019年，每年以尚在籌措資金為由展延16次，缺乏展延的合理性及必要性，且電力築壩飲水發電，不僅阻隔水域生態、改變水文環境，也將影響部落的傳統文化空間及權益，呼籲政府正視本案。

陳雲上事後接受訪問時表示，公司均依法辦事，6個部落都有召開說明會並請專家學者說明，一戶一票是原基法規定，環團要求修法也予以尊重，現在他們是依法辦事，說他們違法很奇怪；環評部分，每年都有做施工監測，並依照規定向相關政府單位申請。

對於表決前捐贈巴士，陳雲上說，這個說法很嚴重，他們甚至會保留法律追訴權，當地僅有2輛中型巴士，其中一輛壞了，他們考量山上有許多行動不便的弱勢長者，才捐贈1輛；目前還是暫停施工的狀態，但山上逾100人期待到電廠工作，不僅能養家活口，還盼帶動地方經濟，他們公司也願意與部落共榮共存。

世豐電力電廠今年9月正式啟動部落諮商同意投票，但環團認為過程充滿瑕疵、未充分溝通與說明就急促投票，明顯違反原住民族基本法。記者胡瑞玲／攝影
世豐電力電廠今年9月正式啟動部落諮商同意投票，但環團認為過程充滿瑕疵、未充分溝通與說明就急促投票，明顯違反原住民族基本法。記者胡瑞玲／攝影
山里部落青年聯盟與環團今召開「粗糙諮商假同意 世豐電力滾出去」記者會。記者胡瑞玲／攝影
山里部落青年聯盟與環團今召開「粗糙諮商假同意 世豐電力滾出去」記者會。記者胡瑞玲／攝影
山里部落青年聯盟與環團今召開「粗糙諮商假同意 世豐電力滾出去」記者會。記者胡瑞玲／攝影
山里部落青年聯盟與環團今召開「粗糙諮商假同意 世豐電力滾出去」記者會。記者胡瑞玲／攝影

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