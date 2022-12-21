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安全駕駛監督聯盟提5大要求 籲恢復酒駕大執法專案

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
安全駕駛監督聯盟今召開防制酒駕記者會。記者周湘芸／攝影
安全駕駛監督聯盟今召開防制酒駕記者會。記者周湘芸／攝影

疫情逐步解封，歲末年終春酒、尾牙之際，安全駕駛監督聯盟今召開記者會針對酒駕提出5大要求，包括要求警政署恢復「全國性同步取締酒駕大執法專案」、要求交通部修法加重處罰無照駕駛、對高風險群酒駕累犯以細胞簡訊示警等。

安全駕駛監督聯盟表示，根據交通部道安會統計資料，2014年至2020年酒駕傷亡人數持續下降，在迎接防疫新生活之際，希望持續讓酒駕事故再減半，因此提出5大要求，包括要求警政署恢復2012起實施的「全國性同步取締酒駕大執法專案」，並加強執法力道；要求警方對於酒測值達0.25涉及公共危險罪者，確實執行扣留移送法辦，切勿因關說輕縱。

安全駕駛監督聯盟指出，要求交通部修法加重處罰無照駕駛（危險駕駛），對高風險群酒駕累犯者以細胞簡訊示警；呼籲賣酒餐飲業者提供友善服務，為消費者安排計程車或代駕；呼籲酒商、販酒業者配合宣傳「酒後找代駕」相關警語。

立法委員陳椒華出席記者會也說，去年台灣酒駕肇事有7733件，有近萬人受傷、290人死亡，政府應該進行更嚴謹的酒駕防制修法工作，像是執法人員酒駕懲處，可以用後功抵前過來抵銷掉，會一再造成僥倖心態，未來也可以考慮修法，針對公務人員考績有更嚴格的規範。另外，交通部也應將酒駕累犯者又無照駕駛者視為高風險群，由監理單位列管警示。

警政署交通組副組長劉振安表示，「全國性同步取締酒駕大執法專案」一直以來都有在執行，但巡邏取締頻率及次數授權各警局、分局視地方狀況訂定。另外，往年針對重要節日都規畫10至14天專案取締，今年結合元旦、春節擴大自元旦至1月31日執行。

針對酒駕加重罰則部分，交通部表示，考量酒駕加嚴規定今年3月31日施行，酒駕已有下降趨勢，建議再觀察修正規定防制效益。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 交通部 細胞簡訊

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