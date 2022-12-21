幼童持續高燒查不出病因！3天後醫見手背浮現「二直線」 秒揪元凶

發燒是人體發炎反應造成的現象，是身體發出警訊。一名讀幼稚園的孩童因發高燒就診，檢查後並沒有咳嗽、流鼻水等症狀，但一直找不出病因，就決定再觀察一下。三天後，孩童再回診時，除了持續發燒，醫生發現小孩的手上多了「兩條直線」，脖子、腋下淋巴結也腫大，才揪出原來是家中的寵物惹禍。

小兒科醫師陳木榮在節目《醫師好辣》中分享看診經驗，一位媽媽帶著就讀幼稚園的孩子來看診，孩子因一直發高燒不褪，讓人擔心。醫師檢查後，發現除了發燒症狀外，喉嚨沒有異常，也沒有咳嗽、流鼻水、拉肚子等症狀，一時找不出病，建議再觀察兩三天看看，若持續發高燒、不舒服，就先吃退燒藥舒緩。

三天後孩童回診，醫師發現，除了持續發燒外，小孩的脖子及腋下的淋巴結腫脹，手背部位也紅腫，上面還有「兩條直直的紋路」。經詢問後，才知道病人家裡有養貓，這名孩童從小就和貓咪感情很好，好到「吃東西是他吃一口，貓再吃兩口，還可以拿回來吃的」，手背上的直線紋路是被貓抓傷的。

至此真相大白，小孩高燒不退是因為感染了「貓抓病」，細菌經由傷口侵入，造成小孩發燒、淋巴結腫脹、疲勞，致病菌名稱為「巴東氏菌」，多數可以自癒，但因這名孩童精神狀況不是太好，醫師建議可服用一些抗生素較安全。

根據《馬偕兒童醫院 兒童感染科》資訊， 「貓抓病」是一種亞急性、自限性人畜共通的傳染病，致病原為「巴東氏菌」，臨床病徵包含倦怠、食慾不振、全身痠痛、淋巴腺腫大及發燒等。患者常因先前遭受貓抓、舔或咬傷，造成紅色丘疹病灶，通常於二週內侵犯淋巴結。