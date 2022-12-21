各國家景點迎曙光 觀光局推國旅

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台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】跨年將近，各大風景區與主題樂園都推出跨年活動，如日月潭有煙火、特色市集等活動；阿里山則在海拔1314公尺的地點舉辦音樂會；台中麗寶、嘉義劍湖山與高雄義大樂園有無人機燈光秀或摩天輪煙火秀。此外，宜蘭外澳、阿里山、谷關梨山與「國境之北」馬祖，都有迎接2023年第一道曙光的活動。

依照台北天文館的資料，2023年元旦當日最早的曙光將在清晨6時03分，出現於花蓮縣柏南山。6點28分還能見到完整的日出。

國民旅遊組組長莊靜真20日指出，東北角有舉辦迎朝日的活動，於外澳沙灘上，在海浪聲與聲光表演陪伴下，迎接海岸上徐徐上升的曙光。另外，日月潭在伊達邵與水社碼頭也有煙火表演，也有規劃特色市集，民眾跨年當天可以提早到此搶先體驗。

她說，「阿里山日出音樂會」能在原住民天籟與悠揚管絃中，享受大自然的洗禮，還能在海拔1314公尺處的私房景點「梅山鄉」參與跨年活動；另外，台中谷關梨山則結合當地溫泉，可在海拔2000公尺泡湯來迎新年，隔天還能夠參與梨山賓館的升旗迎曙典禮。

民眾也可到離島馬祖去迎接第一道日出，「國境之北」的馬祖將舉辦「東引升旗」的活動，迎接國境曙光，後續還能參加健行活動，沿著海岸線漫遊馬祖，更將送出8百份480元的套票，讓遊客可以在當地的市集進行消費。

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