快訊

全台役男搶當兵找民代請託 綠營地方如坐針氈盼中央改善

打炒房5重拳修法首排審 業者與民意拔河下會被「閹割」嗎？

被指民進黨敗選戰犯 柯建銘怒：把我與林智堅斬首示眾好了

陳秀熙：離島累積感染率較低 小三通開放應審慎

中央社／ 台北21日電

台大公衛學院教授陳秀熙今天表示，金門與連江縣COVID-19累積感染率分別為16%與26%，低於台灣本島的37%，自然感染形成的社區保護力較不足，應審慎選擇開放「小三通」的時機。

陳秀熙今天也提出「動態幸福防疫」概念，建議台灣以單日2.5萬例確診個案為界線。若高於2.5萬，防疫措施須加嚴。

陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情與最新科學研究發展。

團隊引述期刊「刺胳針」（The Lancet）的研究，依據香港爆發Omicron病毒株疫情的經驗，推估中國在改變「清零」政策後3個月，會有1.7億到2.8億人感染，感染率為16%；造成130萬到210萬人死亡，死亡率為千分之1.2。

團隊進一步以SEIR模型預測，到2023年3月底，中國將累積5.5億人受感染，疫情高峰時重症病床（ICU病床）需求為100萬床，遠高於可負擔病床數6.4萬床，短缺狀況將持續19到48天。

陳秀熙表示，中國於12月改變「清零」政策，無症狀感染與輕症者自行使用抗原快篩不再須PCR，並取消落地採檢。12月14日更宣布不再公布無症狀感染人數，但觀察近期社會的藥物需求，官方的感染與死亡人數恐有「低報」。

陳秀熙表示，中國疫情最好要觀察到農曆春節假期之後，這也影響到台灣重啟「小三通」的時機。他指出，離島的金門縣、連江縣，自然感染累積的社區保護力分別為16%與26%，低於台灣本島的37%，「小三通」最好等春節後再做考量。

對於世界的疫情趨勢，陳秀熙提出「動態幸福防疫」概念，在「幸福解封」與「疫情控制」間即時交替和動態調整。當疫情再起時，應加強防疫措施，以犧牲部分生活幸福感的代價，讓疫情在更短時間內受控制。

陳秀熙指出，動態調整的依據是中重症及死亡監視，台灣的安全警示值，約為每日2.5萬名確診個案。低於2.5萬例時，可維持目前的生活模式；高於2.5萬例時，則應加強防疫措施。

疫情 陳秀熙 團隊

延伸閱讀

陳秀熙：小三通應分兩階段開放

學者建議兩階段恢復小三通 陸客等明年春節後

元旦春節防新一波感染 陳秀熙籲雙軌防疫「4場合戴口罩」

陳秀熙：COVID-19死亡率逐漸下降到與流感相近

相關新聞

誰說冬至只能吃湯圓？命理師籲用1水果增磁場助運 屬牛財運貴人旺翻

2022年冬至將至，12月22日當天，因太陽直射南迴歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長，民間也有「冬至大如年」、「吃了湯圓大一歲」的說法。命理師柯柏成在臉書公開「冬至開運轉運秘術」，表示這一天由於是天地磁場交接轉換，最適合換氣，民眾可以把吃剩的橘子皮拿去燒烤，點出煙後拿著橘子皮在家裡四處繞繞，無論是用煙燻廚房、客廳或書房，都能提升不同層面的運勢。

30歲男3天內吃了至少10種甜點、飲料 頭暈送醫才知罹糖尿病

1名34歲男性日前在一趟旅行中，3天內就吃了至少10種甜點和飲料，第4天突然頭暈無力、視力模糊。就醫查出他的血糖爆表，診...

陸爆失控搶藥潮 台大醫曝黑市內幕：70元退燒藥飆近2萬台幣

近日中國大陸疫情再度爆發，各地確診數明顯增加，民眾開始瘋搶退燒藥和止痛藥。對此，台大婦產科醫師施景中昨（20）日在臉書上發文，他驚訝直呼「能想像一瓶70多元的退燒藥，現在黑市交易要花將近兩萬台幣才能買到？」然而，一名藥師也在貼文底下留言，提到台灣只有普拿疼這個品牌被狂掃，類似成分的其他大牌卻乏人問津，直言這是「藥師無法理解之怪現象」。

這個醫師很「活潑」妻子結婚見喜帖才知丈夫真名

台東縣醫師公會理事長何活發在台東服務40年，見證東部醫療資源缺乏、醫師不足窘境，他坦言「近年進步很多，但仍不足」，籲中央...

國家稿費終於漲了！文化部：漲幅五成起跳高於物價上漲

日前藝術工作者職業工會陳情，政府機關頒布的稿費基準多年未修正，導致藝術工作者不管是承攬政府工作或承攬民間工作，都有愈做愈...

各國家景點迎曙光 觀光局推國旅

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】跨年將近，各大風景區與主題樂園都推出跨年活動，如日月潭有煙火、特色市集等活動；阿里山則在海拔1314公尺的地點舉辦音樂會；台中麗寶、嘉義劍湖山與高雄義大樂園有無人機燈光秀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。