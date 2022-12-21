這個醫師很「活潑」妻子結婚見喜帖才知丈夫真名

台東縣醫師公會理事長何活發在台東服務40年，見證東部醫療資源缺乏、醫師不足窘境，他坦言「近年進步很多，但仍不足」，籲中央提供更多資源；另有趣的是，當年他與妻子尤素珠是透過書信往來、相知相惜的筆友，交往期間妻都稱他「何活潑」，直到喜帖印出來才知道這個「活潑」醫師是「活發」。

何活發雖然年已7旬，至今仍為台東醫療奉獻，40多年來，他臉上總掛著笑容，積極為患者解除病痛，4年前獲頒「2018年台灣醫療典範獎」，日前再獲頒「防疫特殊貢獻獎」，對於得獎他平常心看待，並直言「為台東爭取資源更重要！」

何活發表示，他是嘉義縣鄉下小孩、家庭生活樸實，40多年前醫學院畢業後，分發到警總綠島指揮部任醫官，之後又到台東泰源監獄服務，當年東部偏鄉交通不便、醫療資源極度缺乏，他從高雄搭金馬號到台東，一趟就將近7小時，台東醫師真的很少、民眾就醫很辛苦。

何活發說，在台東以醫官身分服務1年10個月時已決定未來要到台東服務，先回高雄受完專科訓練，也和妻子完成婚姻大事，隨即攜家帶眷到台東，為偏鄉醫療服務。

何的妻子尤素珠說，丈夫個性樂觀活潑，當年兩人是筆友、書信往來多年，她一直以為男朋友是「何活潑」，寄信也都寫「何活潑」收，直到喜帖印出來，她還提醒「印錯字了」，沒想到丈夫居然說「要改太麻煩、不用改了」，深究之後才知道她誤會多年，這個老公的名字叫何活發。

何說，當年到省立台東醫院外科服務，因醫師人力嚴重缺乏，全台東大概只有30餘名醫師，也無專科醫師分科制度，因此他經常肩負24小時急診、外傷、手術，甚至幫忙接生的重任，假日還經常必須到山區、偏鄉巡迴醫療。