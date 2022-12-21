家住靠山寒流冷颼颼 他買電暖器遭長輩罵爆「台灣不需要」

最近寒流來襲，冬雨又下不停，對於怕冷的人來說，真的是一種折磨，不少民眾會在家使用電暖器來取暖。日前有一名網友發文表示，因為住家靠山溼氣重，牆壁地板都還蠻冰冷的，於是買了一台電暖器，卻被家人唸台灣不需要用，意外掀起網友論戰。

有一名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，最近找到新工作，是遠端上班的關係，覺得有80%時間都會待在自己房裡，於是就把房間重新粉刷油漆改造一番，因為住家靠山的關係，室內相對溼度都比室外要高，所以牆壁地板都還蠻冰冷的，於是就買了一台電暖器放在桌上取暖用，卻被被家人唸說台灣不需要用，很浪費錢之類的話，覺得被唸到都快要中風了！於是上網求教「要怎麼勸家人不要管」。

原PO不解表示，家人還唸說房間能洗、能睡就好，冷裹厚棉被就好，但原PO覺得邊工作邊裹厚棉被會不會太辛苦呢？而且自己有80%時間都會待在房間裡，把環境弄得舒適一點不好嗎？

文章一曝光立即引發熱議，不少人為他抱屈，「什麼台灣不需要，超冷的好嗎？」、「如果需要視訊開會，包著棉被能看嗎？」、「你的房間你自己做主，又沒花到別人的錢」、「大聲說電費我繳，電費把它包起來，長輩就安靜」、「鎖門，自己舒服就好」、「台灣的電暖器就是為提升那幾天的生活品質而存在的，賺錢就是要過上有品質的日子啊」、「告訴他們，世界是美好的，我們的生命是有限的」。

但也有網友不以為然，質疑原PO「你應該沒有幫忙付電費吧」、「搬出去住啊，那是別人的家，不是自己買的家」、「大家說的對，你現在是住『別人的家』耶！屋主當然有權管你」、「房子自己租，電費自己繳，你想開五台電暖器除了跳電之外，沒人能阻止你」。

最後，也有網友提出解決辦法，建議「搬出去」、「耳塞買起來」、「塞錢給他」、「補貼電費或是鎖房門」、「我是覺得你買太小台了，會不夠用吧？靠山耶」、「煤油來一台最實際」、「除濕機比暖器好用，還比較省電」、「山區除濕機先，不然就是把冷氣換成變頻冷暖，其實蠻省的」。也有網友羨慕表示「有家人唸是幸福的，不像我孤家寡人」。