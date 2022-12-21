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30歲男3天內吃了至少10種甜點、飲料 頭暈送醫才知罹糖尿病

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，血糖藥物不僅可以使血糖維持平穩，其中還有保護腎臟、避免蛋白尿惡化的效果。圖／長安醫院提供
長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，血糖藥物不僅可以使血糖維持平穩，其中還有保護腎臟、避免蛋白尿惡化的效果。圖／長安醫院提供

1名34歲男性日前在一趟旅行中，3天內就吃了至少10種甜點和飲料，第4天突然頭暈無力、視力模糊。就醫查出他的血糖爆表，診斷是高血糖導致的急症，所幸住院治療後脫險。後來進一步檢查，除了他是第二型糖尿病患者，且腎功能、視網膜都已經受損。

長安醫院家醫科醫師彭馨儀說，血糖過高會使身體負責降低血糖的胰島β細胞被迫不斷分泌，來降低血糖。隨著病情進展，胰島素的分泌也可能漸漸變得不足或失能。該患者其實早在一年前就已知有高血糖問題，但因為沒有症狀，因此未特別注意，此次因急症發作才驚覺問題已變得嚴重。

她說，門診常聽到病患對糖尿病有3種想法，分別是覺得藥會越用越重，或要一輩子使用；覺得藥物傷腎，以及誤以為現在沒有什麼不舒服，且有些人沒吃藥也沒有問題。

彭馨儀說，其實藥物本身沒有成癮性，而是病人高血糖的時間越長，剩餘有功能的胰島β细胞越少；為了避免高血糖的各種危害，才需長期用藥。若控糖得宜，未來有機會減少藥物劑量。

此外，只有部分藥物會對腎功能有影響，血糖藥物不僅可以使血糖維持平穩，其中還有保護腎臟、避免蛋白尿惡化的效果。另外，有3到4成的病患一開始發現糖尿病，就是死亡率15%的急症，叫做高滲透壓高血糖，一開始不一定有身體不適、20%的人甚至要到昏迷送醫，才發現視網膜受損、腎臟已病變，經常已難以痊癒。

她呼籲，民眾可利用國健署補助的成人健檢，檢查空腹血糖，也可於門診檢測醣化血色素，看血糖這兩三個月來平均是否有問題。如果不想要抽血，許多門診也有指尖採血的血糖機，以及早發現和治療。

糖尿病 患者 腎功能

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