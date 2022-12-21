感染科醫師十年減少一半 薛瑞元：已研擬列管、掌握供需

新冠肺炎疫情持續將近三年，立法院今天舉行「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會，藉以檢討防疫措施。民進黨立委洪申翰指出，十年內感染科醫師從40多位砍半到20多位，若再發生新興傳染病難以預防、控制。衛福部長薛瑞元表示，醫師名額等過去多交由學會自行發展，已交代醫事司研議列管。

洪申翰指出，2010年感染科醫師有46位，現在則只有20多位，很多醫院甚至新進不到一位感染科醫師。由於感染科不被醫院認為是正向績效的科別，該科別醫師已經「少到沒有人」。

他表示，衛福部現在正針對傳染病防治法進行修法，應對感染科醫師減少的現象未雨綢繆，將名額配置等議題列入修法項目。

另外，新冠疫情期間，往往指揮中心公布政策後，地方衛生機構出現許多實務上的困境。洪申翰也提出應納入基層想法，修訂更具「經驗導向」的傳染病防治法。

薛瑞元表示，感染科目前處於內科次專科，過去次專科都由學會自己發展。但現在衛福部也研擬針對傳染病防治法或是健保給付中限定某些次專科才能操作手術或是開立藥物的科別，加以列管、掌握供需；這部分醫事司正著手進行。

針對傳染病防治法的修法進度，薛瑞元12月初時曾表示，希望明年一月能送至行政院審查，並縮短預告時間，讓新法可以順利上路。指揮中心指揮官王必勝於今天會議結束後受訪表示，目前已進行到條文草列階段，也請專家協助審閱過。