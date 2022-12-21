快訊

全台役男搶當兵找民代請託 綠營地方如坐針氈盼中央改善

被指民進黨敗選戰犯 柯建銘怒：把我與林智堅斬首示眾好了

感染科醫師十年減少一半 薛瑞元：已研擬列管、掌握供需

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
衛福部長薛瑞元（中）今天出席「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會。記者邱德祥／攝影
衛福部長薛瑞元（中）今天出席「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會。記者邱德祥／攝影

新冠肺炎疫情持續將近三年，立法院今天舉行「嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫作為之回顧與檢討」公聽會，藉以檢討防疫措施。民進黨立委洪申翰指出，十年內感染科醫師從40多位砍半到20多位，若再發生新興傳染病難以預防、控制。衛福部長薛瑞元表示，醫師名額等過去多交由學會自行發展，已交代醫事司研議列管。

洪申翰指出，2010年感染科醫師有46位，現在則只有20多位，很多醫院甚至新進不到一位感染科醫師。由於感染科不被醫院認為是正向績效的科別，該科別醫師已經「少到沒有人」。

他表示，衛福部現在正針對傳染病防治法進行修法，應對感染科醫師減少的現象未雨綢繆，將名額配置等議題列入修法項目。

另外，新冠疫情期間，往往指揮中心公布政策後，地方衛生機構出現許多實務上的困境。洪申翰也提出應納入基層想法，修訂更具「經驗導向」的傳染病防治法。

薛瑞元表示，感染科目前處於內科次專科，過去次專科都由學會自己發展。但現在衛福部也研擬針對傳染病防治法或是健保給付中限定某些次專科才能操作手術或是開立藥物的科別，加以列管、掌握供需；這部分醫事司正著手進行。

針對傳染病防治法的修法進度，薛瑞元12月初時曾表示，希望明年一月能送至行政院審查，並縮短預告時間，讓新法可以順利上路。指揮中心指揮官王必勝於今天會議結束後受訪表示，目前已進行到條文草列階段，也請專家協助審閱過。

醫師 傳染病 薛瑞元

延伸閱讀

薛瑞元質疑郭台銘是BNT推銷員 蔣萬安批小人之心

慢性病患確診領藥難 薛瑞元承諾放寬莫納皮拉韋配發

特定退燒藥缺貨 薛瑞元：同成分藥品充足民眾勿慌

郭董建議買次世代BNT 薛瑞元：聽起來像BNT推銷員

相關新聞

誰說只能吃湯圓迎冬至？命理師籲用1水果增磁場助運 屬牛財運貴人旺翻

2022年冬至將至，12月22日當天，因太陽直射南迴歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長，民間也有「冬至大如年」、「吃了湯圓大一歲」的說法。命理師柯柏成在臉書公開「冬至開運轉運秘術」，表示這一天由於是天地磁場交接轉換，最適合換氣，民眾可以把吃剩的橘子皮拿去燒烤，點出煙後拿著橘子皮在家裡四處繞繞，無論是用煙燻廚房、客廳或書房，都能提升不同層面的運勢。

30歲男3天內吃了至少10種甜點、飲料 頭暈送醫才知罹糖尿病

1名34歲男性日前在一趟旅行中，3天內就吃了至少10種甜點和飲料，第4天突然頭暈無力、視力模糊。就醫查出他的血糖爆表，診...

陸爆失控搶藥潮 台大醫曝黑市內幕：70元退燒藥飆近2萬台幣

近日中國大陸疫情再度爆發，各地確診數明顯增加，民眾開始瘋搶退燒藥和止痛藥。對此，台大婦產科醫師施景中昨（20）日在臉書上發文，他驚訝直呼「能想像一瓶70多元的退燒藥，現在黑市交易要花將近兩萬台幣才能買到？」然而，一名藥師也在貼文底下留言，提到台灣只有普拿疼這個品牌被狂掃，類似成分的其他大牌卻乏人問津，直言這是「藥師無法理解之怪現象」。

國家稿費終於漲了！文化部：漲幅五成起跳高於物價上漲

日前藝術工作者職業工會陳情，政府機關頒布的稿費基準多年未修正，導致藝術工作者不管是承攬政府工作或承攬民間工作，都有愈做愈...

這個醫師很「活潑」妻子結婚見喜帖才知丈夫真名

台東縣醫師公會理事長何活發在台東服務40年，見證東部醫療資源缺乏、醫師不足窘境，他坦言「近年進步很多，但仍不足」，籲中央...

食藥署戳破臍帶血迷思 善用5天審閱期冷靜評估

新手爸媽想透過保存寶寶臍帶血，以備未來治療疾病需求，但食藥署提醒，目前臍帶血在醫學上效用多數處於臨床試驗階段，未來醫療應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。