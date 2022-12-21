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全家盟批國教法修正違反程序正義 籲緩議、召開公聽會

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立法院將於近日審查行政院版「國民教育法」，全國家長團體聯盟（全家盟）今天發布聲明，批評行政院嚴重違反程序正義，呼籲立法院暫緩審議、並請召開公聽會廣納各方意見。學生示意圖。本報資料照片
立法院將於近日審查行政院版「國民教育法」，全國家長團體聯盟（全家盟）今天發布聲明，批評行政院嚴重違反程序正義，呼籲立法院暫緩審議、並請召開公聽會廣納各方意見。學生示意圖。本報資料照片

立法院將於近日審查行政院版「國民教育法」，行政院版大增39條，繼全國私立中學聯盟日前疾呼應暫緩審議，立即召開公聽會。全國家長團體聯盟（全家盟）今天也發布聲明，批評行政院嚴重違反程序正義，呼籲立法院暫緩審議、並請召開公聽會廣納各方意見。

國民教育法制定施行至今歷經14次修正，如今因應國教發展需求，將再通盤大修。包含增訂各主管機關得組成國民教育課程及教學輔導團，並定明其任務；增訂校務會議議決事項及各主管機關訂定校務會議的運作原則；增訂教師員額編制得視學生學習節數及教師授課節數配置，以及學校若違反常態編班規定，地方主管機關得訂定補充規定等，共39條新規定。

全家盟今天表示，行政院在送出修正草案前，未曾邀請家長團體參與討論，相對照於「教育基本法」第二條明文規定，人民為教育權之主體，且為實現前項教育目的，國家、教育機構、教師、父母應負協助之責任；又「國教法」第20-2條亦明載，國民教育階段內，家長為維護其子女之權益，應相對承擔輔導子女及參與家長會之責任云云。行政院卻顯然嚴重違反程序正義，令人感到遺憾。

全家盟說，台灣教育的改革與進步和社會的變遷息息相關。近幾年來，公共事務的參與逐漸普及，家長參與教育亦成為教育改革的一股重要動力。全家盟多年來致力於維護學生學習權益、提升以學生為主體的優質教育，並增進全國各縣市家長參與教育事務之知能，因此對國教法修法，自有高度期待。

全家盟說，新課綱實施以來，因應時空環境的改變，國教法確有檢討修正的必要，更期盼政府在修正國教政策上能更趨周，因此呼籲立法院應暫緩國教法修法，並召開公聽會廣納各方意見。

行政院 立法院 教師員額

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