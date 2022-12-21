花蓮慈院推日式豆腐丸子過冬至 美味營養又健康

明天就是冬至，不少民眾會依照習俗吃湯圓，但市面上販售湯圓除了添加糖外，還會加入些許油脂，熱量高得驚人。花蓮慈濟醫院營養科今年以「蔬食列車」為主題，推出「日式豆腐丸子串」，湯圓用豆類植物性蛋白製成日式丸子串，美味營養又安心。

慈院營養師陳姿晴表示，豆腐與黃豆都是良好的植物性蛋白來源，充分提供蛋白質，結合慈院長期推廣的友善素食理念，推出好看又好吃的「日式豆腐丸子」，希望民眾吃得健康又滿足。

慈院指出，「日式豆腐丸子串」製作所需材料包括糯米粉、蓬萊米粉、嫩豆腐、砂糖，調色用的紅麴粉和抹茶粉，及最後撒上調味的黃豆粉、白糖粉。

製作過程先將糯米粉、蓬萊米粉、嫩豆腐、砂糖、白糖粉用手均勻混和成麵糰，過程中完全不需加入水份，待麵糰揉至看不見粉狀物後，再將麵團切為3等份，取其一麵糰壓扁，以湯匙放上少許紅麴粉或抹茶粉，包起麵糰，並搓揉至顏色均勻，製成白、紅、綠3種顏色的麵糰。

接著再將3種麵糰各自捏成每個約10公克的小丸子，丟至煮沸的熱水中煮熟；可再放入冰水裡，讓丸子口感更加Q彈，串成丸子串，再把白糖粉與黃豆粉均勻混合，撒在丸子串上，便大功告成。