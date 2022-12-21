快訊

全台役男搶當兵找民代請託 綠營地方如坐針氈盼中央改善

被指民進黨敗選戰犯 柯建銘怒：把我與林智堅斬首示眾好了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行道臨停重新開放檢舉 交通部長支持、警政署提1條件

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立法委員陳椒華今於立法院建議，重新將臨停占用人行道納入檢舉項目。本報資料照
立法委員陳椒華今於立法院建議，重新將臨停占用人行道納入檢舉項目。本報資料照

台灣交通亂象被外媒評論為「行人地獄」，其中人行道占用問題更受關注。根據現行法規，汽車駕駛人在人行道臨時停車可處300至600元罰鍰。立法委員陳椒華今於立法院質詢建議，重新將臨停占用人行道納入檢舉項目，交通部長王國材、警政署交通組副組長劉振安皆表示支持；但劉也提出1條件，希望各縣市把停車格位管理做好，避免爭議。

立法院交通委員會今審查「道路交通管理處罰條例」部分修正草案，陳椒華質詢時直言，台灣交通亂象不只糟糕，更是「爛透了」，並詢問交通部，今年交通事故死亡人數降到2814人以下目標還可能達成嗎？王國材坦言，今年應該達不到，這幾個月各縣市死亡一直增加，尤其高齡者、機車族也都增加。

陳椒華表示，此次道交條例修正法案中，第7條之1增加民眾檢舉項目部分，希望增訂第55條第1項第1款，恢復民眾得檢舉臨時停車等項目。根據規定，汽車駕駛人在橋樑、隧道、圓環、人行道、行人穿越道、快車道等臨時停車，可處300到600元罰鍰，交通部先前考量檢舉案件暴增、內政部警政署處理機關負荷，不再受理部分項目檢舉，各單位是否支持恢復人行道臨停納入檢舉項目。

王國材表示「支持」；營建署則說，人行道上原則不劃設機車停車格，也支持人行道違規停車納入檢舉；劉振安也說，不反對人行道開放民眾檢舉，但有一條件是各縣市主管機關要把停車格位管理做好，避免爭議。

人行道 交通部長 王國材

延伸閱讀

資本額5萬公司包離岸風電業務 王國材：是王美花直接溝通

不禮讓行人、超速加重罰鍰 王國材提道交條例修正3重點

台鐵工會不滿公司化揚言春節罷工 王國材：像家人吵架

陳椒華坦言選舉結果不如預期 「大家不要對時力失望」

相關新聞

誰說冬至只能吃湯圓？命理師籲用1水果增磁場助運 屬牛財運貴人旺翻

2022年冬至將至，12月22日當天，因太陽直射南迴歸線，所以北半球白天最短，黑夜最長，民間也有「冬至大如年」、「吃了湯圓大一歲」的說法。命理師柯柏成在臉書公開「冬至開運轉運秘術」，表示這一天由於是天地磁場交接轉換，最適合換氣，民眾可以把吃剩的橘子皮拿去燒烤，點出煙後拿著橘子皮在家裡四處繞繞，無論是用煙燻廚房、客廳或書房，都能提升不同層面的運勢。

30歲男3天內吃了至少10種甜點、飲料 頭暈送醫才知罹糖尿病

1名34歲男性日前在一趟旅行中，3天內就吃了至少10種甜點和飲料，第4天突然頭暈無力、視力模糊。就醫查出他的血糖爆表，診...

陸爆失控搶藥潮 台大醫曝黑市內幕：70元退燒藥飆近2萬台幣

近日中國大陸疫情再度爆發，各地確診數明顯增加，民眾開始瘋搶退燒藥和止痛藥。對此，台大婦產科醫師施景中昨（20）日在臉書上發文，他驚訝直呼「能想像一瓶70多元的退燒藥，現在黑市交易要花將近兩萬台幣才能買到？」然而，一名藥師也在貼文底下留言，提到台灣只有普拿疼這個品牌被狂掃，類似成分的其他大牌卻乏人問津，直言這是「藥師無法理解之怪現象」。

這個醫師很「活潑」妻子結婚見喜帖才知丈夫真名

台東縣醫師公會理事長何活發在台東服務40年，見證東部醫療資源缺乏、醫師不足窘境，他坦言「近年進步很多，但仍不足」，籲中央...

國家稿費終於漲了！文化部：漲幅五成起跳高於物價上漲

日前藝術工作者職業工會陳情，政府機關頒布的稿費基準多年未修正，導致藝術工作者不管是承攬政府工作或承攬民間工作，都有愈做愈...

各國家景點迎曙光 觀光局推國旅

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】跨年將近，各大風景區與主題樂園都推出跨年活動，如日月潭有煙火、特色市集等活動；阿里山則在海拔1314公尺的地點舉辦音樂會；台中麗寶、嘉義劍湖山與高雄義大樂園有無人機燈光秀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。