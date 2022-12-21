人行道臨停重新開放檢舉 交通部長支持、警政署提1條件

台灣交通亂象被外媒評論為「行人地獄」，其中人行道占用問題更受關注。根據現行法規，汽車駕駛人在人行道臨時停車可處300至600元罰鍰。立法委員陳椒華今於立法院質詢建議，重新將臨停占用人行道納入檢舉項目，交通部長王國材、警政署交通組副組長劉振安皆表示支持；但劉也提出1條件，希望各縣市把停車格位管理做好，避免爭議。

立法院交通委員會今審查「道路交通管理處罰條例」部分修正草案，陳椒華質詢時直言，台灣交通亂象不只糟糕，更是「爛透了」，並詢問交通部，今年交通事故死亡人數降到2814人以下目標還可能達成嗎？王國材坦言，今年應該達不到，這幾個月各縣市死亡一直增加，尤其高齡者、機車族也都增加。

陳椒華表示，此次道交條例修正法案中，第7條之1增加民眾檢舉項目部分，希望增訂第55條第1項第1款，恢復民眾得檢舉臨時停車等項目。根據規定，汽車駕駛人在橋樑、隧道、圓環、人行道、行人穿越道、快車道等臨時停車，可處300到600元罰鍰，交通部先前考量檢舉案件暴增、內政部警政署處理機關負荷，不再受理部分項目檢舉，各單位是否支持恢復人行道臨停納入檢舉項目。

王國材表示「支持」；營建署則說，人行道上原則不劃設機車停車格，也支持人行道違規停車納入檢舉；劉振安也說，不反對人行道開放民眾檢舉，但有一條件是各縣市主管機關要把停車格位管理做好，避免爭議。