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和平島公園重要自然資產 花豹岩、萬人堆等核心區列保護

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
和平島豆腐岩。圖／和平島地質公園提供
和平島豆腐岩。圖／和平島地質公園提供

基隆市府近日完成和平島地質公園自然地景價值評估案，後續再進行公告程序，公園內世界級的地質環境，將成為重要的自然資產，花豹岩、萬人堆、千疊敷、阿拉寶灣，地質景觀都會受到到相關法令正式保護。

基隆市「和平島地質公園自然地景價值評估報告草案」，近日經審議會通過，後續將依相關行政程序，辦理公告並送中央主管機關備查。

市長林右昌指出，市府完成和平島地質公園自然地景價值評估案，後續進行公告程序，和平島公園世界級的地質環境，將成為重要的自然資產，受到相關法令正式保護，花豹岩、萬人堆、千疊敷、阿拉寶灣，地質景觀都會受到法令正式的保護。

產業發展處表示，和平島地質公園經市府2年的努力，於今年12月19日召開之基隆市自然地景及自然紀念物審議會第二次會議，修正通過「和平島地質公園自然地景價值評估報告」，後續將依「陸域自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法」相關行政程序，辦理公告作業，並送中央主管機關備查。

和平島地質公園具有大寮層野柳砂岩段的完整剖面，特殊科學重要性、多樣性與可觸及的海蝕地景，未來核心區花豹岩、萬人堆、千疊敷、阿拉寶灣，都會成為指定保存標的獲得保護。

指定自然紀念物核心區與緩衝區，劃定範圍中陸地部分沒有既有道路通過，不會對交通造成影響；劃定範圍包含海域的面積非常小，不影響附近漁民作業。整體而言，對當地居民生活環境並不構成影響。

和平島和平石。圖／和平島地質公園提供
和平島和平石。圖／和平島地質公園提供
十大守護岩海兔岩。圖／和平島地質公園提供
十大守護岩海兔岩。圖／和平島地質公園提供
十大守護岩花豹岩。圖／和平島地質公園提供
十大守護岩花豹岩。圖／和平島地質公園提供

和平島 基隆 資產

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