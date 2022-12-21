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臍帶血保存所費不貲 醫師：近無自體移植個案

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
梁玉君提醒，消費者可善用至少5日之契約審閱期，對於業務員口頭承諾事項，請留下相關書面資料及錄音檔並要求納入契約。攝影／記者鄒尚謙
梁玉君提醒，消費者可善用至少5日之契約審閱期，對於業務員口頭承諾事項，請留下相關書面資料及錄音檔並要求納入契約。攝影／記者鄒尚謙

父母總希望替孩子做好所有準備，想把最好的一切都給孩子，不少家長在孩子出生時，會選擇保存新生兒的臍帶血，以備未來治療疾病之需求。不過，食藥署提醒，目前臍帶血在醫學上多在臨床試驗階段，購買保存臍帶血服務時務必注意簽訂的定型化契約。

花蓮慈濟醫院骨髓幹細胞中心主任楊國梁表示，花蓮慈濟醫院設有全台最大的臍帶血保存庫，通常自身若因為遺傳基因發生疾病，醫師就不會考慮再植入自身的臍帶血、幹細胞進行治療，依他的臨床經驗，目前慈濟並未有自體移植的案例，多是經過配對後的異體移植個案，不過自費醫療市場內可能有相關案例。

楊國樑說，臍帶血是目前配對率相當高的移植項目，目前慈濟的臍帶血庫內的臍帶血都是由民眾捐贈而來，約有6000多位捐贈者，只要有需要移植的個案，配對成功就可以使用，並沒有預設任何條件。

臍帶血治療在中風、腦性麻痺、自閉症、肢體障礙等疾病中，都有臨床試驗個案，楊國梁分享，目前花蓮慈濟共有6例臨床試驗個案，在3個月前完成急性腦中風臨床試驗，其中1例中風患者，重拾使用筷子等細微動作的能力。

食藥署品質監督管理組科長梁玉君則表示，目前臍帶血在醫學上的效用多數處於臨床試驗階段，對於未來醫療應用及發展還存不確定性，加上臍帶血寄存周期長達10至20年且費用不貲。

衛福部100年9月8日頒訂「臍帶血保存定型化契約應記載及不得記載事項」，並於101年7月24日公告修正「臍帶血保存定型化契約範本」，規定業者不得以任何形式或廣告保證，保存之臍帶血在現在或未來可以治療任何遺傳性、血液及其他疾病或不可預期之醫療效用，且需確保廣告的真實性，對產婦所負之義務不得低於廣告內容。

梁玉君說，食藥署每3年定期及不定期赴臍帶血保存機構，進行實地稽查及臍帶血保存定型化契約查核，針對機構之設施設備、處理/保存作業及品質管理系統等全面性查核。消費者可至「食品藥物消費者專區(http://consumer.fda.gov.tw)」，查詢經許可之臍帶血保存庫名單。業者若有誇大不實或進行醫療廣告，將可依人體器官保存庫管理辦法第16條規定及人體器官移植條例第18之1條第1項，處新臺幣10萬元以上50萬元以下之罰鍰，並令限期改善或退還收取之費用。

梁玉君提醒，消費者可善用至少5日之契約審閱期，依循簽約五大步驟「多看、多問、多想、多洽詢、多比較」，仔細看清楚契約內容，對於業務員口頭承諾事項，請留下相關書面資料及錄音檔並要求納入契約，以減少未來消費糾紛，倘有相關爭議可向全國消費者服務專線「1950」或各縣市地方衛生局尋求諮詢與協助。

慈濟 廣告 腦中風

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