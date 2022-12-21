雞蛋價格居高不下 鵪鶉產業納管後通路大開逆勢竄起

夜市「烤鳥蛋」的鵪鶉，過去因為產業小，使用相對少，並未列為官方正式管理項目，農委會今年將鵪鶉列為畜牧法指定家禽中，輔導鵪鶉產業取得牧場登記，同時要設置相關汙染防治設備，今年雞蛋價格居高不下，加上鵪鶉蛋開發多元加工，也成了替代選擇。

根據農委會資料顯示，我國飼養鵪鶉有59場，在養量約220萬隻，多集中在彰化縣線西及嘉義縣溪口，每年外銷850噸鵪鶉蛋，鵪鶉蛋多為水煮加工使用，也出口至日本、澳洲、美、加及新加坡等國，具有一定的產業基礎，整體產值已達6億元，屬於小農產業，為使鵪鶉產業朝法制化發展，農委會已公告鵪鶉納入畜牧法指定家禽。

農委會畜牧處副處長江文全表示，鵪鶉蛋傳統都是辦桌、團膳、佛跳牆加工等大宗使用，這幾年，輔導業者轉型，朝向即時、快速加工型態，也有許多軟袋罐頭鵪鶉蛋，使得不少家庭料理、一般運用彈性增加，過往入菜僅有佛跳牆、烤鳥蛋，因為有加工產品開發，入菜機會更大、更方便，小朋友接受度高，消費通路也有所改變。

他表示，鵪鶉跟雞一樣，一天下一顆蛋，但是鵪鶉飼養50天後就可下蛋；傳統法式料理春雞就是指鵪鶉，但台灣飼養以專門下蛋的蛋鶉為主，吃肉的肉鶉飼養戶很少。

鵪鶉業者則表示，今年蛋價相對較高，不少消費者轉向採購鵪鶉蛋，鵪鶉蛋銷售得很不錯，除了入學校午餐以外，餐廳、便當店也有不少業績，特別是小朋友很喜歡。