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國家稿費終於漲了！文化部：漲幅五成起跳高於物價上漲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
民進黨立委偕同棒球裁判、藝術創作者呼籲，國家支給稿費、裁判費多年未調，應建立滾動檢討機制。文化部今天透露已調修稿費。本報資料照片
民進黨立委偕同棒球裁判、藝術創作者呼籲，國家支給稿費、裁判費多年未調，應建立滾動檢討機制。文化部今天透露已調修稿費。本報資料照片

日前藝術工作者職業工會陳情，政府機關頒布的稿費基準多年未修正，導致藝術工作者不管是承攬政府工作或承攬民間工作，都有愈做愈低薪的問題。文化部今天在立院教委會文化部預算審查時表示，經過文化部召開兩次研商會議、提供主計總處建議修正計畫，主計總處昨(20日)公布調修稿費，調幅從漲50%到漲130%，已大幅超越公務人員調薪（漲7.12%）、消費者物價指數上漲（漲9.12%）、每月基本工資調整（漲31.01%）、GDP成長率（漲35.42%）；也高於台北市藝創工會公開呼籲的漲7%。

舉例，「中央政府各機關學校出席費及稿費支給要點」現行規定的一般中文稿件，每千字為680元至1020元；新規定則漲為1100元至1600元；漲幅逾五成。

文化部表示，將發函各機關，未來辦理藝文採購，如有涉稿費支給，建議不低於新表基準。並發函各藝文團體及相關公協會，鼓勵民間參照該基準支付稿費，導引藝文產業發展正向循環。此外，促請主計總處每3至5年依物價指數等檢視調修。

文化部 指數

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