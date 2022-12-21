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月光族剩1800元要聖誕交換禮物、元旦跨年 網勸：拒絕社交

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，近期有聖誕交換禮物、元旦跨年等活動要參加，而身上僅剩下1800元。 圖擷自爆廢公社二館
網友表示，近期有聖誕交換禮物、元旦跨年等活動要參加，而身上僅剩下1800元。 圖擷自爆廢公社二館

通膨與疫情雙重衝擊，什麼都漲只有薪水沒漲，台灣有將近半數的上班族每月薪水花光光。日前有一名網友發文表示，近期有聖誕交換禮物、元旦跨年等活動要參加，而身上僅剩下1800元，於是上網求教「如何撐到1月10日領薪水」。

有一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，「現在外面超級冷又下著雨，身上剩這些摳摳(1800元)，還有交換剩蛋(聖誕)趴，還有元旦要跨年，要如何撐到1月10日領薪水啊」。在貼文的最後，原PO還用Hashtag的方式寫道「#缺錢中出清生日鈔不等值的交換趴」。

貼文曝光後，引來網友熱議，紛紛留言「可以到處蹭飯去」、「一律刷卡付錢」、「現金1800夠了啦，你沒信用卡拿出來撐一下嗎？」、「使用槓桿」、「歐印運彩」、「多交幾個男友」、「Line、FB好友打開每個人借10塊」、「幫不了你」、「平常要養成儲蓄習慣阿」、「這樣真的很少，努力賺多一點」。

另外，有不少網友表示「通常會發這種文的都很有錢」、「把日子過到這樣，也太強了吧」、「交換禮物就買一盒大富翁，一百解決」、「泡麵吐司買起來」、「泡麵不要加蛋，現在蛋很貴的」、「感覺鈔票上的笑臉真的越看心越寒！」

也有網友突破盲點「建議拒絕社交」、「就不要趴不要跨，這些錢我還能過到下個月10號」、「停止社交，在家跨年」、「沒有錢就不要出去趴，待在家裡什麼都不用花錢」。

跨年 泡麵 元旦 交換禮物 爆廢公社 薪水 Hashtag

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