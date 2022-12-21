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社宅有高品質的建築設計　也有充滿溫度的人文活動

文／ 內政部營建署提供

圖／內政部營建署提供
圖／內政部營建署提供

為照顧國人居住需求，內政部營建署近年來積極推動社會住宅政策，其中除了有高品質的內外部設計，取得綠建築、智慧建築及耐震標章，更導入通用設計及太陽能光電等概念，讓住社宅的民眾都有一個安心且安全的家之外；更規劃在地社區營造，以嶄新的社區共生計畫來辦理各式各樣的活動，讓入住社宅的居民能互相交流，共創美好的居住生活。像林口世大運選手村社會住宅今（111）年9月24日便曾舉辦「山頂上的日常派對」生活節活動。

住戶創新計畫　打造暖心共好社區

圖／內政部營建署提供
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營建署表示，社會住宅打造一個全新的混居型態，如臺北市社會住宅青年創新回饋計畫，透過多元創意提案選出種子戶，在社宅裡運用自身擅長之領域與經驗，進一步增進住戶間的交流並串聯居民網絡，逐步形塑社區特色，建立友善樂居的社區環境，在都會型的社區打造新生活關係。

另外像是新北市曾辦理「青銀共居計畫」，規劃青銀共居試驗戶，邀請長輩及青年共同居住，透過多階段社區營造，從中蒐集長輩及青年對青銀共居之意見，作為住宅政策方向調整之回饋。

而像臺中市的社會住宅共居計畫推出「共居房型」，開放無親屬關係的申請人，透過徵選的方式共同居住，除了保有個人獨立的空間，在共享空間中則能把不同背景的人連結在一起，不再是孤獨的城市群聚生活，能享受到家的溫暖。

全臺規模最大社宅　大家作伙來作伴

圖／內政部營建署提供
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營建署進一步表示，林口世大運選手村社會住宅曾於今（111）年9月24日舉辦「林口社宅生活節」，以「相作伴ㄟ生活」為活動主軸，集結駐地藝術家、公益組織，舉辦公共藝術展覽、藝術工作坊、市集等活動，促進社會住宅住戶及附近居民的互動與交流。

國家住都中心於林口世大運選手村社會住宅規劃一系列社區活動，讓住在社宅裡不分年齡的居民，一同參加共學、共餐、植栽、縫紉等活動，而透過這些活動的推展也能鼓勵長者動起來，該中心未來亦將持續提供更多協助，讓公益能量在社宅繼續發生。

社宅公共藝術計畫　為日常生活帶來藝術的美

圖／內政部營建署提供
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營建署最後強調，為進行整體的社區環境藝術改造，政府積極推動社宅公共藝術計畫，像林口世大運選手村社會住宅《喂喂！這裡是3490 村》，3490是指林口社宅的總戶數，期待透過公共藝術計畫，能夠陪伴、閱讀這3490戶居民不同的故事，以不同的觀點來觀察、傾聽各住戶之間的差異，以行動研究來貼近並回應住民在社宅的居住經驗，以逐步調整整體住宅政策。透過在社宅公共空間經營「人人喫茶店」、「日日習之所」等駐地空間，舉辦下午茶、手作等活動，讓社宅居民與周遭里民有互動的機會，讓租屋者透過這些交流，也能感受到共生、共好的美好幸福。

圖／內政部營建署提供
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