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旅讀週曆／眾神齊聚！體驗新莊廟街文化 FEniX峻廷、家齊變身「進香客」

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文／賴琬琳

提到「新莊廟街」在地人一定不陌生，是全台眾神密集度最高的街道之一，連續舉辦三年的「新莊串門子」集結社造青年團體化身"進香團"，拜訪新莊七間廟宇進行交流，其中從原子少年出道的FEniX家齊和峻廷，也在行列當中。

旅讀週曆：新莊串門子

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#武聖廟

又稱新莊關帝廟，清朝時從新莊慈祐宮至新莊武聖廟間是繁華商圈，被稱為「五十六坎」，直到新莊港淤塞，才被艋舺取代。相傳這裡也是最早的關聖廟。

旅讀週曆：武聖廟

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#潮江寺

建築風格與傳統廟宇不同，原是新莊人為防守對岸板橋人所搭建的瞭望台，目前祭祀觀音菩薩和土地公。進香團「新莊街仔聲Podcast」和峻廷在這裡重新回味三百年來的新莊歷史故事。

旅讀週曆：潮江寺特殊的瞭望台

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#慈祐宮

擁有300多年歷史的新莊慈祐宮，是當地最古老的廟宇，不過當地人都稱它為「媽祖宮」，因為一直守護著新莊的媽祖娘娘，就像是母親溫柔而堅定的力量。在這邊FEniX家齊和峻廷一起挑戰在地年菜有什麼食材在裡面，還有將手路菜的特色用繡線「刺」出來，沒想到全數過關。

旅讀週曆：慈祐宮，年菜食材大挑戰

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#廣福宮

潮州客家人移民來台時把家鄉三山國王廟的「爐香」也帶過來放進廟宇裡供奉，新莊廣福宮就是北台灣歷史最悠久的三山國王廟，自從1936年以後就沒有大幅整修，保留完整的建築，讓這裡成為國定古蹟之一。

旅讀週曆：廣福宮

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FEniX峻廷、家齊兩人為了體驗家將文化，特地描繪臉譜和陣頭穿搭，也認為這是「新莊串門子」裡印象最深刻的活動之一。

新莊廟街前後有十多間百年廟宇，也有中藥行、餅店穿插其中，想欣賞更多他們在廟街有趣的體驗，旅讀週曆影音節目有全程影片。

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新莊串門子：https://templesurfing-ntpc.tw/

活動日期：12月10日至12月24日

旅讀週曆影音節目：https://www.youtube.com/watch?v=ynmEJ52NjZg

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