搭配跨年夜 台中捷運延長營運至凌晨2時

台中市跨年晚會31日晚間在中央公園開唱，台中捷運公司延長營運時間到明年1月1日凌晨2時並增加班次。捷運市政府站、松竹站設有接駁站，民眾可免費搭乘接駁車至會場。

台中捷運公司今天發布新聞稿指出，為疏運跨年晚會人潮，市府共規劃4條免費接駁車路線，其中2個接駁站為捷運市政府站及松竹站，各接駁站往會場的發車時間為12月31日傍晚5時至晚間11時30分；回程發車時間為晚間10時至隔天凌晨1時30分。

配合跨年晚會接駁，捷運營運時間將延長至隔天凌晨2時，並分階段調整班距，12月31日上午6時至下午4時班距10分鐘、下午4時至隔天凌晨2時班距8分鐘。

中捷公司指出，市政府站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2時18分、往高鐵台中站為凌晨2時17分；松竹站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2時31分、往高鐵台中站為凌晨2時4分發車，當天將視現場需求機動調整發車，至人潮疏運完畢為止。

中捷公司表示，捷運文華高中站、文心櫻花站距離跨年晚會會場不遠，預期將有民眾搭捷運至這兩站下車再步行至會場，人潮疏運以市政府站、松竹站、文華高中站及文心櫻花站為重點，加派人力管制措施維持候車及乘車秩序。