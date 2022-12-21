快訊

資本額僅5萬公司包離岸風電業務 王國材：是王美花直接溝通的案子

台積電明年首季營收恐跌谷底 魏哲家揭業者不知道的錢景

軍事科技的燙手山芋：人工智慧恐引發第三次世界大戰？

搭配跨年夜 台中捷運延長營運至凌晨2時

中央社／ 台中21日電

台中市跨年晚會31日晚間在中央公園開唱，台中捷運公司延長營運時間到明年1月1日凌晨2時並增加班次。捷運市政府站、松竹站設有接駁站，民眾可免費搭乘接駁車至會場。

台中捷運公司今天發布新聞稿指出，為疏運跨年晚會人潮，市府共規劃4條免費接駁車路線，其中2個接駁站為捷運市政府站及松竹站，各接駁站往會場的發車時間為12月31日傍晚5時至晚間11時30分；回程發車時間為晚間10時至隔天凌晨1時30分。

配合跨年晚會接駁，捷運營運時間將延長至隔天凌晨2時，並分階段調整班距，12月31日上午6時至下午4時班距10分鐘、下午4時至隔天凌晨2時班距8分鐘。

中捷公司指出，市政府站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2時18分、往高鐵台中站為凌晨2時17分；松竹站跨年夜末班車離站時間往北屯總站為凌晨2時31分、往高鐵台中站為凌晨2時4分發車，當天將視現場需求機動調整發車，至人潮疏運完畢為止。

中捷公司表示，捷運文華高中站、文心櫻花站距離跨年晚會會場不遠，預期將有民眾搭捷運至這兩站下車再步行至會場，人潮疏運以市政府站、松竹站、文華高中站及文心櫻花站為重點，加派人力管制措施維持候車及乘車秩序。

台中捷運 跨年晚會 高鐵

延伸閱讀

防梨泰院踩踏事件 中市跨年晚會首次擬「防踩踏計畫」

罕見基隆前後任市長一起跨年！謝國樑、林右昌將同台

台中跨年晚會 閻奕格攜手原子少年天王星宣傳

捷運上遇「1種人」超討嫌 網看照片秒聯想：泰山？

相關新聞

強烈大陸冷氣團南下 全台17縣市低溫特報下探10度

中央氣象局發布低溫特報，今天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，傍晚起至22日高雄以北、南投、宜蘭地區及金門等17縣市...

雙鐵春節車票今開賣近百萬張 東部幹線部分時段已售完

春節連假自明年1月18日至1月30日，共計13天，台鐵全線加開各級列車共287列次、加掛車廂144輛次，高鐵加開442班...

月光族剩1800元要聖誕交換禮物、元旦跨年 網勸：拒絕社交

通膨與疫情雙重衝擊，什麼都漲只有薪水沒漲，台灣有將近半數的上班族每月薪水花光光。日前有一名網友發文表示，近期有聖誕交換禮物、元旦跨年等活動要參加，而身上僅剩下1800元，於是上網求教「如何撐到1/10領薪水」。

解封後雙北觀光飯店房價爆漲3倍 他怒飆抵制抗議

國境解封，商務客來台不用再被隔離，雙北國際觀光飯店需求暴增，供不應求，房價因此三級跳，遠高於疫情之前。有一名網友為此怒發文表示，沒客源時拿補助，有客源時房價漲3倍，拒絕消費台灣飯店以表抗議，意外掀起網友論戰。

陸爆失控搶藥潮 台大醫曝黑市內幕：70元退燒藥飆近2萬台幣

近日中國大陸疫情再度爆發，各地確診數明顯增加，民眾開始瘋搶退燒藥和止痛藥。對此，台大婦產科醫師施景中昨（20）日在臉書上發文，他驚訝直呼「能想像一瓶70多元的退燒藥，現在黑市交易要花將近兩萬台幣才能買到？」然而，一名藥師也在貼文底下留言，提到台灣只有普拿疼這個品牌被狂掃，類似成分的其他大牌卻乏人問津，直言這是「藥師無法理解之怪現象」。

國家稿費終於漲了！文化部：漲幅五成起跳高於物價上漲

日前藝術工作者職業工會陳情，政府機關頒布的稿費基準多年未修正，導致藝術工作者不管是承攬政府工作或承攬民間工作，都有愈做愈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。