強烈大陸冷氣團南下 全台17縣市低溫特報下探10度
中央氣象局發布低溫特報，今天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，傍晚起至22日高雄以北、南投、宜蘭地區及金門等17縣市易有局部10度以下(黃色燈號)氣溫發生。
氣象局表示，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣今、明兩天有10度以下氣溫發生的機率。
氣象局指出，今北部及東北部氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明天強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚氣溫明顯偏低，中南部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言