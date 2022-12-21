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強烈大陸冷氣團南下 全台17縣市低溫特報下探10度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局今發布17縣市低溫特報。圖／氣象局提供
中央氣象局今發布17縣市低溫特報。圖／氣象局提供

中央氣象局發布低溫特報，今天強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，傍晚起至22日高雄以北、南投、宜蘭地區及金門等17縣市易有局部10度以下(黃色燈號)氣溫發生。

氣象局表示，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣今、明兩天有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局指出，今北部及東北部氣溫下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明天強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚氣溫明顯偏低，中南部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。

金門 冷氣團 馬祖

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