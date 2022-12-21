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雙鐵春節車票今開賣近百萬張 東部幹線部分時段已售完

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
雙鐵春節車票今天凌晨0點起開賣。本報資料照
雙鐵春節車票今天凌晨0點起開賣。本報資料照

春節連假自明年1月18日至1月30日，共計13天，台鐵全線加開各級列車共287列次、加掛車廂144輛次，高鐵加開442班次列車（南下186班、北上256班），皆為今天凌晨零時起開放訂票。台鐵表示截至今天上午9點總計完成33萬3885張訂票，其中東部幹線部分時段已售完；高鐵公司指出，截至今天上午8點總計訂位達63萬4千多張車票。

台鐵表示，截至今天上午9點總計完成17萬8579筆、33萬3885張訂票，其中東部幹線部分，台北往花蓮、台東方向1月19日下午5點後、1月20日下午4點前；台東、花蓮往台北方向1月28、29日中午12點至晚上8點長途自強號座位已售完。訂票2日內(含訂票當日)未取車票將於12月23日上午9時重新釋出。

高鐵公司表示，春節疏運車票今天凌晨0時開賣，開放訂位後4分鐘即完成10萬6千餘張車票訂位，至10分鐘內完成26萬4千餘張車票訂位，至20分鐘內完成約43萬4千餘張訂票，至30分鐘有52萬1千餘張完成訂票，統計開賣一小時完成59萬6千餘張訂位，截至今天上午8點總計訂位數達63萬4千餘張車票，12月24日0時前未取票將重新釋出。

台鐵局今天0時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，22日0時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年1月30日的乘車票。另加開8班東部幹線實名制自強號列車，23日0時起至乘車前3天優先開放國民身分證字號U或V開頭、今年8月1日以前設籍花蓮縣、台東縣現住人口及上開兩者配偶及直系血親一親等民眾預訂乘車票。

高鐵部分，1月18日至1月30日疏運期間加開442班次列車，總計13天提供2257班次列車，今天凌晨零時起開放售票，另為配合1月7日及2月4日調整為補上班日，1月7日增開3班次北上列車，併同21日開放購票；2月4日增開3班次北上列車，則配合預售時程於1月6日開放購票。

高鐵 台鐵

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