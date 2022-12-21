不禮讓行人、超速加重罰鍰 王國材提道交條例修正3重點

立法院交通委員會今審查「道路交通管理處罰條例」部分修正草案，交通部長王國材受訪表示，此次修正重點包括不禮讓行人、惡意逼車及嚴重超速，同時也會進一步與警政署討論擴大執法方向，維護行人、一般駕駛人安全。

王國材指出，這次修正草案有幾個重點，包括不禮讓行人罰鍰從3600元罰鍰調高至6000元，他是期待再高一點；另外還有惡意逼車、超速，以往每小時超過60公里為嚴重超速，現在規定改為40公里，罰款從2萬4千元提高到3萬6千元，這些很多民眾反應的部分，這次都希望放在「道路交通管理處罰條例」修正草案內。

針對惡意逼車、不禮讓行人舉證有難度，王國材也說，惡意逼車跟警政署做很多討論，他們有些用巡邏車等方式處理，這部分會持續加強；不禮讓行人部分也會跟警政署談擴大執法的方向，期待維護行人、一般駕駛人安全，這個法規一定要修正。

王國材表示，加強道路管理維護交通秩序，確保交通安全，有效降低道路傷亡事件是交通部最重要工作，只要有助提升交通安全法令，在衡平原則下都會支持。此次經行政院審核送立法院審查的道安處罰條例有31條，主要針對速度管理、車輛管理、駕駛人管理3大重點，以及加重不停讓行人罰則、通盤檢討違規記點制度、提高無照駕駛罰則、加重危險駕駛罰則4大核心提出修正。

另外，針對委員提出，擴大民眾檢舉、提高酒駕、違規停車、未依規定開啟車門罰則，都尊重委員會建議。