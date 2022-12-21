高溫少雨硬質玉米植株長不大 嘉縣農民叫苦求救助

嘉義縣食用番茄因高溫少雨，感染俗稱「瘋欉」病蟲害黃花捲葉症，裂果、葉片黃化枯萎，受災嚴重，農委會上月公告現金救助；海區義竹、鹿草、六腳及朴子等鄉市秋季栽植的硬質玉米（飼料玉米），也因高溫少雨植株長不大，農民叫苦，要求比照食用番茄救助。

今年下半年氣候異常，高溫少雨，曾文水庫蓄水率低於3成，明年一期稻作公告節水措施，目前在各農水署工作站受理登記，除食用番茄傳出病蟲害，嘉義縣大宗旱季作物硬質玉米也因高溫少雨受災。

日前義竹鄉農會、立委翁重鈞、議員黃金茂會勘玉米受害情形，立委蔡易餘也獲報會勘受災情形，蔡易餘說，秋節後天氣高溫，造成海區秋季種植的玉米，植株生長異常，許多農民反映，他邀農委會及農試所視察六腳、朴子、鹿草等海區鄉鎮的玉米狀況。

勘查發現，9月多只下一場雨，後面生長期間都沒再下雨，旱象影響很嚴重，植株長不大，農委會與縣府蒐集災損狀況，未來將會適時做調整，解決問題。蔡易餘建議農糧署取消最低繳售數量250公斤的限制，希望農委會放寬繳售認定限制，因為許多農民並非要低於繳售數量，而是因為天災災變，農糧署允諾討論。