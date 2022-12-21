台鐵工會不滿公司化揚言春節罷工 王國材：像家人吵架

台灣鐵路工會（企業工會）不滿交通部公告台鐵公司化車輛維修費用子法，昨天要求撤回，更揚言在春節期間罷工停駛。交通部長王國材今表示，昨天是預告不是正式公告，這部分會繼續溝通，跟工會協商狀況都是理性的，偶爾像家人吵架一樣，馬上就能化解，不會影響春節疏運狀況。

王國材表示，這段時間工會及勞資雙方在子法溝通上，都希望未來台鐵公司更好，有很多不同意見。昨天主要在鐵路基礎設施跟車輛維修辦法中，工會希望維修費用政府多出一點，這部分會繼續溝通，昨天是預告不是正式公告，這段時間跟工會協商狀況都是理性，希望公司更好，偶爾像家人吵架一樣，希望馬上就能化解。

被問到工會揚言春節罷工，疏運是否會有備案？王國材表示，現在協商應該不會有這樣狀況發生。

另外，針對小三通開放，王國材僅說，最近有會議，應該會在春節前有答案，會由陸委會宣布。

交通部日前公告「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，台鐵企業工會質疑，草案涉及軌道路線維護以及列車維修，和台鐵安全與永續經營關係密切，明明工會有提意見，也獲台鐵局共識，交通部卻不採納強行公告，揚言在春節期間罷工停駛。

台鐵工會認為，台鐵公司化母法中有關車輛維修費用是由交通部編列預算，但日前公告的子法卻是台鐵要負擔第1及第2級的保養，估計新台幣21億元，第3及第4級也大約相同費用才是交通部支應，台鐵工會無法接受。