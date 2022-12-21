陸爆失控搶藥潮 台大醫曝黑市內幕：70元退燒藥飆近2萬台幣

近日中國大陸疫情再度爆發，各地確診數明顯增加，民眾開始瘋搶退燒藥和止痛藥。對此，台大婦產科醫師施景中昨（20）日在臉書上發文，他驚訝直呼「能想像一瓶70多元的退燒藥，現在黑市交易要花將近兩萬台幣才能買到？」然而，一名藥師也在貼文底下留言，提到台灣只有普拿疼這個品牌被狂掃，類似成分的其他大牌卻乏人問津，直言這是「藥師無法理解之怪現象」。

施景中昨日在臉書上發文，他透露在上海的朋友分享群組內流傳的消息，一瓶人民幣15元的退燒藥，已經節節攀升到人民幣2800元（約新台幣12343元），甚至到了同一天晚上，已經飆漲到人民幣4000到4500元（約新台幣17632到19837元）了。對於這種現象，施景中吃驚表示，「能想像一瓶（新台幣）70多元的退燒藥，現在黑市交易要花將近兩萬台幣才能買到？」

施景中坦言自己對於大陸的人民，特別是老人與小孩，心中寄予無限的同情，許多認識的醫師朋友也都不幸染疫了，「但對他們伸出援手，真的能幫到他們嗎？」施景中指出，根據新聞資訊，現在救援物資大部分都送到北京，而他當地的朋友卻表示，「不知道為什麼，黑市的黃牛似乎總能囊括這些物資，沒辦法的人，永遠都買不起或買不到，阿彌陀佛，願災難儘速平息」。

貼文曝光後也掀起討論，一名藥師在留言處提到，現在遇到很多台灣人都是一次掃十幾盒普拿疼，甚至說「你還有多少，我全部買！」該名藥師坦言，自己實在不相信這個量是要寄給自己的親友，「還好我們醫療人員自己知道，就算不是那個牌子也可以有一樣效果，目前的狀況是只有普拿疼這個品牌被狂掃，類似成分的其他大牌卻乏人問津，目前還有藥吃，藥師無法理解之怪現象」。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝日前曾表示，目前國內普拿疼出現部分大量收購情形，導致缺貨及叫貨困難狀況，已洽詢廠商加速供貨以因應市場需求。他提到除了普拿疼這個品牌之外，成份為「乙醯胺酚（Acetaminophen）」的口服退燒藥仍有其他廠牌可以購買，臨床端也有其他種類處方藥品可供退燒。最後，他也呼籲民眾依需求適量購買，請勿大量轉寄國外。