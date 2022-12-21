合歡山清晨再降冰霰5分鐘 松雪樓變銀白世界

強烈大陸冷氣團來襲，合歡山地區清晨6時50分再度短暫降下冰霰，不過持續只有5分鐘，但已讓松雪樓變成一片銀白世界。

日月潭氣象站指出，強烈大陸冷氣團南下，南投高山氣溫下降，早晚很冷而且日夜温差大，氣溫-5至7度，民眾進入山區請注意天氣變化，並請攜帶足夠的保暖裝備及雨具。

合歡山昨入夜氣溫再次下降，武嶺清晨下起冰霰，松雪樓員工指出，因低溫和水氣配合，清晨6時50分開始下冰霰，但因為水氣並沒那麼充足，所以只下了5分鐘，停車場積雪不明顯，就車頂、車身上看得出來有雪霜覆蓋，目前氣溫已回升至零度以上，並無降雪。

針對高山可能再度降雪，公路總局二工處埔里工務段表示，台14甲線翠峰18K至大禹嶺41.5K持續實施預警性封閉路段，並視天候及道路狀況，早上7時解除恢復交通，但武嶺至松雪樓限加掛雪鏈通行。