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愛孩子的志玲姐姐為何不能有第二胎？ 專家：少這動作

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
林志玲(右)與AKIRA婚後生活幸福美滿。圖／志玲姊姊慈善基金會提供
林志玲(右)與AKIRA婚後生活幸福美滿。圖／志玲姊姊慈善基金會提供

名模林志玲嫁給國民姐夫Akira後，順利得子，之前返回台灣，提到辛苦的生子過程仍忍不住淚崩，並坦言不可能有第二胎，愛孩子的她為何無法有第二胎？國內生殖醫學專家表示，可能是當初凍存的卵子不夠，「凍20顆大概就只能有一胎」，臨床上接受生殖醫學幫助的夫妻，多數都會「做一胎就會想做第二胎」，但如果卵不夠，也只能考慮使用捐卵，「台灣多數夫妻很難接受」。

台灣今年的生育率再創歷史新低，為了後年龍年可能來臨的生育潮，很多婦產科醫師最近都忙著宣導，「如果想生龍子龍女，現在就要開始準備了」，免得到時候想生不一定生的出來。

47歲的林志玲在年初得子，大家都為她高興，她10月返台時，除了大談媽媽經，流露出做媽媽的衷心喜悅，面對媒體詢問她何時要有第二胎？她坦言「我覺得我沒有辦法辦到，身體會告訴妳，我應該已經盡了所有該有的努力。」

台南郭綜合醫院婦產部部長林大欽表示，女性到40多歲要自然懷孕的機會已經很低，台灣人晚婚晚生，不少女性因為遲遲找不到適當的另一半，會考慮提前凍卵，以免想生時卻生不出來，但是到底要凍多少卵才夠用？「20顆大概就只能有一胎」，所以如果想生兩胎，可能就要考慮多凍一些。

據過去媒體報導，林志玲曾在39歲時凍卵，大安婦幼醫院院長陳勝咸表示，凍卵之後能否順利解凍、受精，要看卵子的品質，如果是20多歲的卵子，成功的機會就很大，但是多數凍卵女性可能都要到30多歲才想到這件事，品質自然會差一點，加上凍卵技術早年較差，依照之前凍卵數如果是15到20顆，大概能夠有一胎活產就很不容易。

陳勝咸表示，門診中曾遇過44歲才來求子的女性，自然懷孕已經幾乎不可能，但即使做試管嬰兒，也要有足夠的卵才行，這名患者平均每兩個月就到醫院接受全身麻醉取卵手術，還不一定有排卵，從44歲一直取到50歲，「取了3、40次的卵才終於夠用」，過程的艱辛外人難以想像，「很多女性過了40歲才想要來取卵，都悔不當初沒有早點取」。

大安婦幼醫院試管嬰兒中心主任鍾明廷表示，只要能夠有健康的胚胎，「女性到5、60歲懷孕都沒有什麼問題」，不需要找代理孕母，除非本身還有其他的問題，無法讓胚胎順利著床發育，但如果真的高齡卵子少、子宮又不健康，來來回回可能要消耗的卵子就更多，而且國內代理孕母還不合法，自己不能生就只能出國找孕母。

林大欽表示，凍卵機會低，但凍胚胎的成功率就很高，最近成功幫一對求子的夫妻進行試管嬰兒，獲得兩顆胚胎，一顆已順利讓太太懷孕，另一顆則凍起來，下一胎可以用，目前的技術已不像早年為了活產而要放入子宮好幾顆胚胎，產生多胞胎的情況，現在只要放一顆就夠，多數的夫妻一次會做兩個胚胎，可以成功懷孕兩次。

他表示，國外流行凍胚胎，但台灣人的觀念不同，「還沒有找到老公要如何凍胚胎？」，認為生的孩子一定要是夫妻兩人的，但國外女性則會尋求捐精，成功受精成為胚胎後，先凍起來，等想要懷孕時再植入，成功機率會比凍卵高很多。

凍卵 懷孕 試管嬰兒

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