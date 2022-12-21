北台灣今留意局部降雨 周末恐再迎「寒流」低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(21日)晨「輻射冷卻」作用，仍帶來偏低氣溫；截至4點53分本島各縣市平地最低氣溫依序為：新竹(關西鎮)8.6度、苗栗(造橋鄉)10.0度、桃園(大溪區)10.4度；今天上午冷空氣前緣快速掠過，中部以北氣溫略降，北台灣偶有局部少量降雨的機率，下午起好轉。

吳德榮指出，今晨其他地區平地最低氣溫：中部(南投中寮鄉)10.7度，南部(高雄大樹區)10.9度，東部(花蓮壽豐鄉)11.3度。根據最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今晨冷空氣前緣接近，中部以北雲量略增，中部有局部微弱降水回波顯現。其他各地無影響，仍為晴朗穩定的天氣。各地區平地氣溫：北部12至19度，中部12至24度，南部12至26度，東部13至24度。

他表示，根據最新模式模擬顯示，明天至下週日(22至25日)乾冷空氣持續南下，各地晴朗穩定，氣溫逐日緩降；明天接近「強烈大陸冷氣團」(台北氣象站≦12度)定義、周五至下周日則有觸及「寒流」(台北氣象站≦10度)定義的機率，整體強度雖不如上波，白天各地在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，部分平地最低氣溫仍將降至6到8度。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，下周一(26日)清晨氣溫仍偏低，白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下周二(27日)西半部仍晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚冷、日夜溫差大，東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。