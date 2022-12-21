快訊

開戰以來首度出國…澤倫斯基計畫今訪白宮會晤拜登、赴國會演說

北台灣今留意局部降雨 周末恐再迎「寒流」低溫

北台灣今留意局部降雨 周末恐再迎「寒流」低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天乾冷空氣逐漸南下，接近「強烈大陸冷氣團」定義，周五至下周日則有觸及「寒流定義的機率。本報資料照
明天乾冷空氣逐漸南下，接近「強烈大陸冷氣團」定義，周五至下周日則有觸及「寒流定義的機率。本報資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(21日)晨「輻射冷卻」作用，仍帶來偏低氣溫；截至4點53分本島各縣市平地最低氣溫依序為：新竹(關西鎮)8.6度、苗栗(造橋鄉)10.0度、桃園(大溪區)10.4度；今天上午冷空氣前緣快速掠過，中部以北氣溫略降，北台灣偶有局部少量降雨的機率，下午起好轉。

吳德榮指出，今晨其他地區平地最低氣溫：中部(南投中寮鄉)10.7度，南部(高雄大樹區)10.9度，東部(花蓮壽豐鄉)11.3度。根據最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今晨冷空氣前緣接近，中部以北雲量略增，中部有局部微弱降水回波顯現。其他各地無影響，仍為晴朗穩定的天氣。各地區平地氣溫：北部12至19度，中部12至24度，南部12至26度，東部13至24度。

他表示，根據最新模式模擬顯示，明天至下週日(22至25日)乾冷空氣持續南下，各地晴朗穩定，氣溫逐日緩降；明天接近「強烈大陸冷氣團」(台北氣象站≦12度)定義、周五至下周日則有觸及「寒流」(台北氣象站≦10度)定義的機率，整體強度雖不如上波，白天各地在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，部分平地最低氣溫仍將降至6到8度。

吳德榮指出，根據最新模式模擬顯示，下周一(26日)清晨氣溫仍偏低，白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下周二(27日)西半部仍晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚冷、日夜溫差大，東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮 輻射 冷氣團

延伸閱讀

冷吱吱！今晨最低溫4度 吳德榮：周三冷空氣再冷到周日

新北石門7.7度 今天至明晨寒流最強 吳德榮：周三不排除又有寒流

下周三入冬最強冷空氣南下 吳德榮：逼近冷氣團 恐12度低溫

東北季風發威！ 北北基大雨特報、桃園14.3度 周五再一波

相關新聞

青農返鄉模範 軒禾合作社驚傳倒閉

專做產銷履歷檸檬生產鏈的屏東軒禾農產品運銷合作社驚傳倒閉，廠商陸續收不到款項，但完全聯繫不上負責人林軒禾。本報記者昨天實...

癌症慢病化 財務毒性副作用加劇

癌症治療隨著新科技跳躍式進展，不只帶給患者治癒的可能，還大幅提升生活品質，但癌症權威都預警，當癌症慢病化後，隨之而來的副...

「藝術家」票選十大藝聞與展覽 甘露水打敗南美館殭屍展

藝術家雜誌昨天公布十大視覺藝術新聞與十大公辦好展覽。黃土水「甘露水」入藏國美館，與以「甘露水」為主題展出的大展「光─台灣...

台鐵工會揚言春節「回家吃團圓飯」 交通部晚間急回應

台鐵公司化爭議不休，交通部日前公告「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，...

愛孩子的志玲姐姐為何不能有第二胎？ 專家：少這動作

名模林志玲嫁給國民姐夫Akira後，順利得子，之前返回台灣，提到辛苦的生子過程仍忍不住淚崩，並坦言不可能有第二胎，愛孩子...

北台灣今留意局部降雨 周末恐再迎「寒流」低溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(21日)晨「輻射冷卻」作用，仍帶來偏低氣溫；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。