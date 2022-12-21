藝術家票選十大藝聞與展覽 甘露水打敗南美館殭屍展

藝術家雜誌昨天公布十大視覺藝術新聞與十大公辦好展覽。黃土水「甘露水」入藏國美館，與以「甘露水」為主題展出的大展「光─台灣文化的啟蒙與自覺」雙雙摘下第一名。宏達電支援巴黎聖母院數位重現計畫、北美館終止撒古流代表威尼斯台灣館資格分別拿下視覺藝術新聞第二、三名，故宮發生文物破損事件拿下第四名。引爆殭屍話題的南美館「亞洲的地獄與幽魂」則拿下公辦好展覽第三名。

藝術家雜誌每年年終固定舉辦「十大視覺藝術新聞」與「十大公辦好展覽」票選活動，以電子郵件與Facebook粉絲專頁宣傳，透過網路投票的方式進行問卷統計，對象包括藝術工作者、藝評家、藝術產業界、公私立美術館展覽機構、美術教育單位等藝術圈內專業人士以及藝術愛好者，每名投票者兩項問卷個別最多可投10票。

此次於11月25日至12月4日進行網路票選，票選統計結果：「十大視覺藝術新聞」在共計3509票的有效票數中，由「黃土水〈甘露水〉入藏國立台灣美術館」獲選為第一名；「十大公辦好展覽」在共計3782票的有效票數中，由「光─台灣文化的啟蒙與自覺」獲得票選第一名。

票選結果如下：

十大視覺藝術新聞

第一名：黃土水〈甘露水〉入藏國美館

第二名：宏達電支援巴黎聖母院數位重現計畫

第三名：北美館終止撒古流．巴瓦瓦隆代表威尼斯台灣館資格

第四名：國立故宮博物院發生文物破損情事

第五名：奈良美智〈朦朧潮濕的一天〉留台計畫熱議

第六名：《陳澄波全集》歷時12年出版完竣

第七名：國圖與國外圖書館合作中文古籍數位典藏計畫

第八名：黃光男捐贈近900件作品典藏國圖

第九名：北美館台北藝術園區擴建案正式啟動

第十名（並列）：文化內容投資要點修正，投資金額有望達60億元；廖仁義接任國美館館長

十大公辦好展覽：

第一名：光─臺灣文化的啟蒙與自覺｜國立台北教育大學北師美術館、高雄市立美術館

第二名：掘光而行：洪瑞麟｜台北市立美術館

第三名：亞洲的地獄與幽魂｜台南市美術館

第四名：李義弘：回顧展｜台北市立美術館

第五名：野放途｜高雄市立美術館

第六名：島嶼溯遊─「台灣計劃」30年回顧展｜國立臺灣美術館、彰化縣立美術館、高雄市立美術館

第七名（並列）：人．間─陳澄波與畫都｜嘉義市立美術館；照化入鏡：柯錫杰心世界｜臺南市美術館

第八名（並列）：X人稱─黃心健的元宇宙劇場｜高雄市立美術館；2022江賢二個展｜台東美術館

第九名：minä perhonen／皆川明つづく｜高雄市立美術館