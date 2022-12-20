健保溫馨耶誕挖寶趣 逾兩百多項二手物品找到新主人

「這個保溫杯不錯」、「環保袋很實用」，健保署12月20日中午舉辦「2022年溫馨耶誕挖寶趣」，眾多員工趁著午休時間至會議室尋寶，場面熱烈，署長李伯璋表示，這是第一次舉辦二手交換活動，相當成功，希望明年繼續舉行，透過環保，傳遞愛心。

為了這次活動，健保署長室捐出了眾多實用物品，例如，書籍、保溫杯，以及李伯璋至各地參訪時所獲得環保小物，均相當實用，中午十二點開放員工進場，不到十分鐘，擺在桌上、超過兩百項的二手物品，幾乎被一掃而空。

這次挖寶活動採交換性質，無須隨喜捐款，只要看到喜歡的、需要的物品，就可直接帶走。李伯璋表示，許多同仁捐贈書籍，這是相當好的耶誕禮物，透過知識分享，讓屬內同仁更能累積專業學識。