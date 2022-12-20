台鐵工會揚言春節「回家吃團圓飯」 交通部晚間急回應

台鐵公司化爭議不休，交通部日前公告「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，不過台鐵企業工會質疑，草案涉及軌道路線維護以及列車維修，和台鐵安全與永續經營關係密切，明明工會有提意見，也獲台鐵局共識，但交通部卻不採納工會意見，並強行公告，研討是否發起罷工投票，在春節期間罷工停駛。

交通部晚間以新聞稿回應，指考量儘速完成子法訂定，相關預告程序及整體作業需依規劃進行，但台鐵工會於台鐵局協商會議中所提意見，已請台鐵局併與預告期間意見整理後提送交通部，交通部將安排台鐵工會就所提意見於台鐵公司推動會報進行討論。

交通部表示，台鐵公司推動會報相關子法討論，以及台鐵局與工會之溝通，係採平行作業方式進行。

交通部強調，交通部與台鐵局、台鐵工會的立場與目標都是相同的，共同努力台鐵公司化的永續經營及保障員工權益，後續在協商程序加強連繫與溝通，讓工會意見充分表達與討論，縮小雙方認知差距，儘速共同完成台鐵公司化相關子法草案協商之完成。