超狂鐵粉每天搭5趟 LINE TAXI公布年度搭車數據 查看個人回顧再送乘車券

線上叫車的便利性、安全性，還有三不五時享有優惠的小確幸，都讓現代民眾越來越依賴。LINE TAXI上線三周年，目前用戶數已突破300萬，合作駕駛也超過12,000位，趁著歲末年終時刻，除了公告這一年來的搭車大數據之外，今年也首度企劃了年度回顧內容，即日起至2023年1月2日活動期間邀請用戶來看看自己的屬於哪一種「金型人格」，領取個人回顧還可獲得60元乘車券。

金型人格共有10種，包括「工作狂」、「毛孩超人」、「打拼肝苦人」、「派對動物」、「時間管理大師」、「時髦達人」、「探險家」、「超級精算師」、「萬人迷」，與「鑑賞家」，LINE TAXI會依照你這一年來的搭車習慣給予分析。

另外，LINE TAXI也首次揭露了許多有趣的搭車資訊，像是頭號鐵粉竟然1年搭了超過1,814趟車，等於每天搭乘約5趟才能辦得到。在地區方面，台北市大安區是最多人選擇寵物友善車的地區，而台北市信義區則有最多的商務需求，是搭乘「星選科技車」比例最高的地區。