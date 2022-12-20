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超狂鐵粉每天搭5趟 LINE TAXI公布年度搭車數據 查看個人回顧再送乘車券

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
LINE TAXI今年首度企劃年度回顧內容邀用戶一同解鎖。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI今年首度企劃年度回顧內容邀用戶一同解鎖。圖／LINE TAXI提供

線上叫車的便利性、安全性，還有三不五時享有優惠的小確幸，都讓現代民眾越來越依賴。LINE TAXI上線三周年，目前用戶數已突破300萬，合作駕駛也超過12,000位，趁著歲末年終時刻，除了公告這一年來的搭車大數據之外，今年也首度企劃了年度回顧內容，即日起至2023年1月2日活動期間邀請用戶來看看自己的屬於哪一種「金型人格」，領取個人回顧還可獲得60元乘車券。

金型人格共有10種，包括「工作狂」、「毛孩超人」、「打拼肝苦人」、「派對動物」、「時間管理大師」、「時髦達人」、「探險家」、「超級精算師」、「萬人迷」，與「鑑賞家」，LINE TAXI會依照你這一年來的搭車習慣給予分析。

另外，LINE TAXI也首次揭露了許多有趣的搭車資訊，像是頭號鐵粉竟然1年搭了超過1,814趟車，等於每天搭乘約5趟才能辦得到。在地區方面，台北市大安區是最多人選擇寵物友善車的地區，而台北市信義區則有最多的商務需求，是搭乘「星選科技車」比例最高的地區。

而叫車熱點不出所料都是「車站們」，高鐵台中站、板橋火車站、台北車站搶佔前3名；而最多人最多人叫車的百貨購物中心前3名，則依序為ATT 4 FUN信義店、板橋大遠百Mega City，以及勤美誠品綠園道；每到假日就擠滿人的華山1914文化創意產業園區是最多人叫車的休閒熱點，而晶華酒店、台北喜來登大飯店、臺北萬豪酒店則是前3名熱門的叫車飯店地點。

通勤高峰「早上9點」是最多人搭車的時間點。圖／LINE TAXI提供
通勤高峰「早上9點」是最多人搭車的時間點。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI用戶快來看看自己的屬於哪一種「金型人格」。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI用戶快來看看自己的屬於哪一種「金型人格」。圖／LINE TAXI提供
全台最多人叫車的地點為高鐵台中站。圖／LINE TAXI提供
全台最多人叫車的地點為高鐵台中站。圖／LINE TAXI提供
最多人叫車的休閒熱點前3名為華山1914文化創意產業園區、台北小巨蛋，以及錢櫃台中自由店。圖／LINE TAXI提供
最多人叫車的休閒熱點前3名為華山1914文化創意產業園區、台北小巨蛋，以及錢櫃台中自由店。圖／LINE TAXI提供
最多人叫車的百貨購物中心竟是ATT 4 FUN信義店。圖／LINE TAXI提供
最多人叫車的百貨購物中心竟是ATT 4 FUN信義店。圖／LINE TAXI提供
晶華酒店、台北喜來登大飯店、臺北萬豪酒店是前3名熱門的叫車飯店地點。圖／LINE TAXI提供
晶華酒店、台北喜來登大飯店、臺北萬豪酒店是前3名熱門的叫車飯店地點。圖／LINE TAXI提供

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