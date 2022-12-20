一路冷到耶誕節！強烈冷氣團報到「周末最冷」 回暖時間點曝

明天隨著強烈大陸冷氣團逐漸南下，各地天氣將會逐漸降溫，其中北部上半天會略帶一些水氣，北部東半部將有零星短暫降雨，中南部則是多雲到晴的天氣，傍晚隨著冷氣團靠近，天氣將慢慢轉乾冷，全台溫度也會逐漸下降。氣象局表示，這波冷氣團最冷時間點落在周末，一路冷到耶誕節。

氣象局表示，這波冷氣團將一直持續至周日，且都是強烈大陸冷氣團等級，周末甚至會接近寒流等級。

氣象局表示，明天開始氣溫將逐漸轉冷，且是愈晚愈冷，其中北台灣降溫最明顯，將從今天的22、23度，降至17、18度，中部以北、宜蘭地區則是11、12度，南部、花東地區則是14、15度。

氣象局表示，周四、周五的氣溫和明天差不多，不過周末會再更冷一點，北台灣氣溫僅9至10度，中南部10、11度，南部花東地區為12、13度，且受到輻射冷卻效應影響，部分地區清晨可能還會再低一、兩度。

氣象局表示，這波冷空氣的水氣很少，僅花東地區有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴的天氣。下周一、二，溫度將會慢慢回升，不過早晚仍然偏低，東半部則有局部短暫雨。

氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團提醒，明天強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫下降、北東短暫雨，周四至周日乾冷，北台灣全天冷、其他地區夜間清晨寒冷。

氣象局表示，明天隨著強烈大陸冷氣團南下、水氣稍增​，北台灣氣溫下降，其他地區感受較不明顯，北部、東半部局部短暫雨，中南部及離島多雲到晴，沿海、離島偏北風轉強，從事海邊活動要留意。