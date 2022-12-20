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一路冷到耶誕節！強烈冷氣團報到「周末最冷」 回暖時間點曝

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
台北市近來低溫寒風吹，民眾外出全身包著厚重冬衣抵禦寒風。記者陳正興／攝影
台北市近來低溫寒風吹，民眾外出全身包著厚重冬衣抵禦寒風。記者陳正興／攝影

明天隨著強烈大陸冷氣團逐漸南下，各地天氣將會逐漸降溫，其中北部上半天會略帶一些水氣，北部東半部將有零星短暫降雨，中南部則是多雲到晴的天氣，傍晚隨著冷氣團靠近，天氣將慢慢轉乾冷，全台溫度也會逐漸下降。氣象局表示，這波冷氣團最冷時間點落在周末，一路冷到耶誕節

氣象局表示，這波冷氣團將一直持續至周日，且都是強烈大陸冷氣團等級，周末甚至會接近寒流等級。

氣象局表示，明天開始氣溫將逐漸轉冷，且是愈晚愈冷，其中北台灣降溫最明顯，將從今天的22、23度，降至17、18度，中部以北、宜蘭地區則是11、12度，南部、花東地區則是14、15度。

氣象局表示，周四、周五的氣溫和明天差不多，不過周末會再更冷一點，北台灣氣溫僅9至10度，中南部10、11度，南部花東地區為12、13度，且受到輻射冷卻效應影響，部分地區清晨可能還會再低一、兩度。

氣象局表示，這波冷空氣的水氣很少，僅花東地區有零星短暫雨，其他地區都是多雲到晴的天氣。下周一、二，溫度將會慢慢回升，不過早晚仍然偏低，東半部則有局部短暫雨。

氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團提醒，明天強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫下降、北東短暫雨，周四至周日乾冷，北台灣全天冷、其他地區夜間清晨寒冷。

氣象局表示，明天隨著強烈大陸冷氣團南下、水氣稍增​，北台灣氣溫下降，其他地區感受較不明顯，北部、東半部局部短暫雨，中南部及離島多雲到晴，沿海、離島偏北風轉強，從事海邊活動要留意。

氣象局表示，周四至周日 ，受到強烈大陸冷氣團影響，北方的冷空氣不斷南下，強度逐漸增強至寒流，東半部零星短暫雨、西半部及離島多雲到晴，北台灣整天寒冷，其他地區夜間、清晨寒冷，溫差大，台南以北、宜蘭低溫下探9至10度；南部花東12、13度。

氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團提醒，明天強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫下降、北東短暫雨，周四至周日乾冷，北台灣全天冷、其他地區夜間清晨寒冷。圖／擷取自「報天氣」臉書粉絲團
氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團提醒，明天強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫下降、北東短暫雨，周四至周日乾冷，北台灣全天冷、其他地區夜間清晨寒冷。圖／擷取自「報天氣」臉書粉絲團

冷氣團 氣象局 寒流 低溫 耶誕節

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