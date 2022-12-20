年關將至民眾憂雞蛋之亂重演 陳吉仲：產量充足

超商調整茶葉蛋價格，年關將至，民眾擔心過年前後會不會重演今年初的雞蛋之亂。農委會主委陳吉仲今天說，現在是食品加工業者旺季，等過年前他們變成淡季時，就會有更多雞蛋可以提供給消費者，現在產量充足，消費者不用擔心。

為了維持蔬果鮮度，北農今天上午啟用全台第一個低溫卸貨拍賣區，陳吉仲出席，記者會後接受媒體訪問。

媒體關心蛋價，陳吉仲說，農委會每周三都會公布最新產銷資訊，今年3月時雞蛋一天生產量10萬8千箱，一箱兩百顆蛋，現在是12萬1千箱，這次寒流在昨天結束，對雞蛋產量沒有太大影響，每天仍可以提供12萬1千箱，現在是食品加工業者旺季，過年前他們變淡季時，有更多雞蛋提供給消費者，現在的產量充足不用擔心。

陳吉仲說，過去大眾物資上漲，導致飼料成本上漲，在農民至少維持一定利潤時，農民會全力生產，政府會盡力讓大眾物資成本，特別是飼料成本盡快維持穩定，行政院長蘇貞昌也已同意，到明年第一季，所有玉米、大豆進口營業稅全減免為零，農委會會釋出既有的舊米取代部分玉米，農委會種的三萬公頃青割跟飼料玉米往五萬公頃邁進，之後也會改進畜舍來提高產蛋率，提高之後等同提高農民競爭力，供應量充足後，市場價格就會反映出來。