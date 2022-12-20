跨年夜訂房率已5成滿 全台11大跨年、迎曙光活動看這裡

2022年最後倒數10天，交通部觀光局表示，跨年夜各地訂房率已達5成以上，今年有5大國家風景區、3個主題樂園，共11項跨年、迎曙光活動，包括義大世界長達999秒大型立體藝術煙火秀、阿里山1314觀景平台茶園迎曙光、麗寶樂園天空之夢結合煙火及無人機燈光秀等。

觀光局表示，今年跨年及迎曙光活動遍布北中南及離島地區，東部地區受天候影響有多年沒看到第一道曙光，今年罕見未提報活動，民眾仍可自行前往碰運氣。12月31日梨山、谷關、日月潭等都有跨年晚會、煙火秀；麗寶樂園、劍湖山世界、義大世界等也有煙火秀、跨年演唱會等。

觀光局國旅組長莊靜真指出，北部民眾元旦可到宜蘭外澳參加「東北角迎日出系列活動」，結合音樂會迎接東北角特有的龜山朝日，之後可到附近健行、騎自行車、參加限量微笑餐桌，身心舒暢迎新年。

莊靜真表示，中部民眾可前往谷關、梨山參加跨年晚會，隔天還可到梨山賓館參加升旗典禮，體驗在海拔2千公尺迎新送舊。日月潭伊達邵碼頭跨年日當天中午就有特色市集展出，晚間在水社、伊達邵碼頭前施放480秒兩岸雙煙火；麗寶樂園也找來巨星卡司輪番上陣，不僅「天空之夢尋光之旅」在跨年夜的摩天輪燈光秀及煙火秀，隔天還可搭乘摩天輪看日出，限量120人次，已銷售5成。

她也說，南部民眾有「阿里山日出印象音樂會」，以玉山及日出雲海為背景，欣賞原住民天籟及悠揚的管絃樂，或是到私房景點梅山鄉「隅夷處·耀瑞峰」朝聖，在1314觀景平台以茶園為前景擁抱第一道日出。劍湖山世界不僅有摩天輪跨年煙火秀，今年還有數百台無人機結合的燈光秀。義大世界則有長達999秒大型立體藝術煙火秀。